Presidente Mulino viajará a Nueva York para participar en Asamblea General de la ONU

El presidente de la República, José Raúl Mulino , informó que este domingo 21 de septiembre viajará a Nueva York, Estados Unidos, para participar en el 80º período de sesiones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

La agenda oficial del mandatario se extenderá hasta el miércoles 24 de septiembre; sin embargo, su estancia en territorio estadounidense se prolongará hasta el domingo 28 de septiembre, debido a que se someterá a una cirugía ambulatoria en el hombro izquierdo.

El presidente Mulino pronunció su primer discurso ante la ONU en 2024, apenas dos meses después de asumir el cargo. En esa intervención abordó temas como la reducción del ingreso de migrantes por el Tapón del Darién, las acciones para sacar a Panamá de las listas discriminatorias y el fortalecimiento de las relaciones internacionales y comerciales del país.