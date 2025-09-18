Línea 3 del Metro: Presidente Mulino detalla avance del túnel y promete concluirlo en su mandato

El presidente de la República, José Raúl Mulino, destacó los avances en la construcción del Metro de Panamá, al cumplirse un año desde que se puso en funcionamiento la Tuneladora Panamá.
Presidente celebra un año de operación de la Tuneladora Panamá
El mandatario también criticó los cambios realizados al proyecto original, que contemplaba un puente combinado para vehículos y el Metro, señalando que finalmente se dividió en un puente solo para vehículos y un túnel para el Metro, pero que “al final no hicieron ni uno ni el otro”.
Mulino resaltó la complejidad y los desafíos superados durante la obra, que busca mejorar la conectividad y movilidad en la ciudad.