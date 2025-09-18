Línea 3 del Metro: Presidente Mulino detalla avance del túnel y promete concluirlo en su mandato

El presidente de la República , José Raúl Mulino, destacó los avances en la construcción del Metro de Panamá, al cumplirse un año desde que se puso en funcionamiento la Tuneladora Panamá.

Presidente celebra un año de operación de la Tuneladora Panamá

"Hoy estamos trabajando en serio para poder terminar en mi mandato la Línea 3 del Metro, para mejorarle la vida a tantos cientos, miles de ciudadanos que viven y transitan diariamente", @JoseRaulMulino, presidente de Panamá. pic.twitter.com/heAWGghI4M — Telemetro Reporta (@TReporta) September 18, 2025

El mandatario también criticó los cambios realizados al proyecto original, que contemplaba un puente combinado para vehículos y el Metro, señalando que finalmente se dividió en un puente solo para vehículos y un túnel para el Metro, pero que “al final no hicieron ni uno ni el otro”.

Mulino resaltó la complejidad y los desafíos superados durante la obra, que busca mejorar la conectividad y movilidad en la ciudad.