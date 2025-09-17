Presidente Mulino y Georgia Tech refuerzan cooperación en inteligencia artificial

El presidente de la República, José Raúl Mulino , recibió este miércoles en su despacho al presidente del Georgia Institute of Technology (Georgia Tech), Ángel Cabrera, con quien conversó sobre la importancia de estrechar la cooperación académica y científica con instituciones panameñas, en especial en el campo de la inteligencia artificial (IA).

Presidente Mulino se reúne con Georgia Tech

Georgia Tech, con sede en Atlanta, es considerada una de las principales universidades de investigación del mundo, con reconocimiento en áreas como ingeniería, informática, arquitectura y ciencias.

En Panamá, la institución mantiene presencia a través del Centro de Innovación e Investigaciones Logísticas Georgia Tech Panamá, una fundación de interés privado sin fines de lucro, creada mediante un acuerdo con la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt).

Reunión busca fortalecer cooperación en inteligencia artificial

Durante el encuentro, Cabrera explicó que actualmente se desarrolla un programa de formación en inteligencia artificial junto con Senacyt, destinado a capacitar a jóvenes panameños en un campo que está transformando el panorama global.

Tanto Mulino como Cabrera coincidieron en que la formación de talento local en nuevas tecnologías es clave para el desarrollo económico del país, especialmente en el sector logístico, considerado estratégico para Panamá.

Asimismo, ambas partes expresaron su disposición de continuar fortaleciendo los lazos de cooperación científica y tecnológica, con miras a generar mayores oportunidades para la juventud y consolidar al país como un hub de innovación en la región.