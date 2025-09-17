Ministro de Salud, Fernando Boyd, comparecerá ante Asamblea Nacional el 7 de octubre

El ministro de Salud , Fernando Boyd Galindo, confirmó este miércoles que comparecerá ante la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social de la Asamblea Nacional tan pronto regrese al país de sus compromisos oficiales.

Contenido relacionado: MINSA anuncia feria de carnet blanco y verde los días 18 y 20 de septiembre en la región metropolitana

“Con mucho gusto acudiré a la citación en la Asamblea Nacional una vez regrese de la gira de trabajo que realizará el presidente José Raúl Mulino ante las Naciones Unidas (ONU)”, expresó Boyd Galindo. “Con mucho gusto acudiré a la citación en la Asamblea Nacional una vez regrese de la gira de trabajo que realizará el presidente José Raúl Mulino ante las Naciones Unidas (ONU)”, expresó Boyd Galindo.

Ministro de Salud, Fernando Boyd, comparecerá ante Asamblea Nacional

ministro Boyd Galindo Asamblea Nacional

El titular del Ministerio de Salud (Minsa) indicó que acompañará al presidente Mulino a Estados Unidos la próxima semana, donde se firmarán convenios internacionales y se sostendrán reuniones con representantes de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

En una nota enviada al secretario general de la Asamblea Nacional, Carlos Alvarado González, Boyd Galindo solicitó la reprogramación de la sesión para el martes 7 de octubre de 2025 a las 9:30 a.m., para cumplir con sus compromisos internacionales y preparar de manera exhaustiva las respuestas a las inquietudes de los diputados.

El ministro reiteró su compromiso con la transparencia y aseguró que responderá cualquier interrogante relacionada con la salud pública y la gestión del Minsa.