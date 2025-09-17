Caso de las vigas del MOP: ocho personas imputadas por sustracción de vigas tipo H

Un total de ocho personas han sido imputadas por el caso de sustracción de vigas tipo H pertenecientes al Ministerio de Obras Públicas (MOP): cuatro por el delito de peculado doloso y cuatro por peculado culposo. A todos los señalados se les aplicaron medidas cautelares distintas a la detención provisional.

Durante diligencias de allanamiento realizadas el lunes 15 de septiembre, en las provincias de Panamá y Panamá Oeste, fueron aprehendidas seis personas, entre ellas dos funcionarias y cuatro exfuncionarios del MOP, en el marco de la Operación Vigas H 3.0.

La investigación se originó en 2024, tras una denuncia por la desaparición de 600 vigas que se encontraban en depósito en el sector de Farfán.

Hasta la fecha, el Ministerio Público ha logrado recuperar 374 vigas, ubicadas en zonas de difícil acceso en distintos puntos del país.