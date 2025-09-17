Panamá Nacionales -  17 de septiembre de 2025 - 13:04

Jubilados y pensionados discutirán con Presidencia la propuesta de ley para ajustes de pensiones

Los jubilados y pensionados se reunirán con el ministro de la Presidencia a las 2:00 p.m. de este miércoles 17 de septiembre.

Ana Canto
Jubilados y pensionados del movimiento MUNDOS realizaron una protesta en el Casco Antiguo para solicitar una reunión con el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, con el fin de consultar el análisis de un proyecto de ley que crea el Consejo para Ajustes de Pensiones.

El dirigente Guillermo Cortés indicó que la reunión con Presidencia se llevará a cabo a las 2:00 p.m. de este miércoles 17 de septiembre, con el objetivo de conversar sobre esta iniciativa.

El proyecto contempla la creación del consejo, que estaría encabezado por los ministros de Salud y Economía, el Contralor General y representantes de la población jubilada. Asimismo, se especifica que los ajustes de pensiones se realizarían de acuerdo con el índice de precios al consumidor y siguiendo una escala proporcional a las pensiones.

Los jubilados y pensionados esperan que el Ministerio de la Presidencia realice los análisis correspondientes y presente el proyecto de ley en la Asamblea Nacional para su discusión y aprobación.

