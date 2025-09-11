Panamá Nacionales -  11 de septiembre de 2025 - 10:00

Presidente Mulino sobre el Corredor Norte: "No podemos darlo gratis a nadie"

José Raúl Mulino aseguró que los corredores, incluyendo el Corredor Norte, no se han terminado de pagar y extensión de concesión no implica entregarlos gratis.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, se refirió al estado de pago de los corredores viales del país, incluyendo el Corredor Norte, y aclaró que aún existen deudas pendientes que deben manejarse dentro de la estrechez fiscal.

Presidente Mulino aclara que Corredor Norte aún no está pagado

“Los corredores no se han terminado de pagar, y por supuesto esa es una deuda que debemos manejar en el tiempo para poder pagarla. Tenemos que maniobrar dentro de la estrechez fiscal para cumplir nuestras obligaciones. El corredor no está pagado y está lejos de poder pagarse, y las extensiones son sumas importantes de dinero. No podemos en este momento dar el corredor gratis a nadie”, afirmó Mulino.

El mandatario reiteró que la extensión por 30 años de la concesión del Corredor Norte no significa que se entregará gratuitamente, destacando que se trata de un compromiso financiero que debe cumplirse progresivamente.

Con estas declaraciones, el Gobierno busca transparentar la situación de las concesiones viales y aclarar dudas sobre los pagos pendientes y las extensiones de contrato.

