Panamá Nacionales -  11 de septiembre de 2025 - 09:48

Presidente Mulino sobre Cartel de los Soles: "No tiene incidencia importante en Panamá"

El presidente señaló que evaluará declarar al Cartel de los Soles como organización terrorista, aunque aseguró que no tiene incidencia significativa en Panamá.

Presidente Mulino sobre Cartel de los Soles

Presidente Mulino sobre Cartel de los Soles

Associated Press
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, se refirió al Cartel de los Soles, la presunta organización ilícita venezolana vinculada al tráfico de drogas y al contrabando de minerales, y aseguró que, hasta el momento, no tiene incidencia significativa en Panamá.

“Aún no he considerado si se designará al Cartel de los Soles como organización terrorista. Pensaré y evaluaré la posibilidad de unirme a los países que lo consideran un grupo terrorista”, declaró Mulino. “Aún no he considerado si se designará al Cartel de los Soles como organización terrorista. Pensaré y evaluaré la posibilidad de unirme a los países que lo consideran un grupo terrorista”, declaró Mulino.

Presidente Mulino evaluará postura sobre el Cartel de los Soles

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1966146940745195745&partner=&hide_thread=false

Estados Unidos y varios países ya han señalado que este grupo está liderado por altos miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, incluyendo supuestamente al presidente venezolano Nicolás Maduro, y lo consideran una organización terrorista.

El Cártel de los Soles ha estado vinculado desde la década de 1990 al tráfico de cocaína, contrabando de combustible y extracción ilegal de minerales como oro, coltán y piedras preciosas en Venezuela.

Con estas declaraciones, Panamá mantiene una postura de vigilancia y análisis, evaluando si sumarse a la lista internacional de países que consideran al Cartel de los Soles como organización terrorista.

En esta nota:
Seguir leyendo

Presidente Mulino aclara sobre fijación de peajes: "No puedo violar el Tratado de Neutralidad"

VIDEO | Conferencia de prensa del Presidente Mulino: 11 de septiembre de 2025

Panamá y Japón impulsan parque logístico en Puerto Armuelles para exportar productos agrícolas

Recomendadas

Más Noticias