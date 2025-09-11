Presidente Mulino sobre Cartel de los Soles: "No tiene incidencia importante en Panamá"

El presidente de Panamá , José Raúl Mulino, se refirió al Cartel de los Soles, la presunta organización ilícita venezolana vinculada al tráfico de drogas y al contrabando de minerales, y aseguró que, hasta el momento, no tiene incidencia significativa en Panamá.

"Aún no he considerado si se designará al Cartel de los Soles como organización terrorista. Pensaré y evaluaré la posibilidad de unirme a los países que lo consideran un grupo terrorista", declaró Mulino.

Presidente Mulino evaluará postura sobre el Cartel de los Soles

Estados Unidos y varios países ya han señalado que este grupo está liderado por altos miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, incluyendo supuestamente al presidente venezolano Nicolás Maduro, y lo consideran una organización terrorista.

El Cártel de los Soles ha estado vinculado desde la década de 1990 al tráfico de cocaína, contrabando de combustible y extracción ilegal de minerales como oro, coltán y piedras preciosas en Venezuela.

Con estas declaraciones, Panamá mantiene una postura de vigilancia y análisis, evaluando si sumarse a la lista internacional de países que consideran al Cartel de los Soles como organización terrorista.