Presidente Mulino sobre Cartel de los Soles: "No tiene incidencia importante en Panamá"

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, se refirió al Cartel de los Soles, la presunta organización ilícita venezolana vinculada al tráfico de drogas y al contrabando de minerales, y aseguró que, hasta el momento, no tiene incidencia significativa en Panamá.
Presidente Mulino evaluará postura sobre el Cartel de los Soles
Estados Unidos y varios países ya han señalado que este grupo está liderado por altos miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, incluyendo supuestamente al presidente venezolano Nicolás Maduro, y lo consideran una organización terrorista.
El Cártel de los Soles ha estado vinculado desde la década de 1990 al tráfico de cocaína, contrabando de combustible y extracción ilegal de minerales como oro, coltán y piedras preciosas en Venezuela.
Con estas declaraciones, Panamá mantiene una postura de vigilancia y análisis, evaluando si sumarse a la lista internacional de países que consideran al Cartel de los Soles como organización terrorista.