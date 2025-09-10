Concesión del Corredor Norte se amplía hasta 2058: Consejo de Gabinete lo aprueba extensión de 30 años

El Consejo de Gabinete aprobó, mediante la Resolución N.° 103-25, autorizar al Ministerio de Obras Públicas (MOP) a suscribir la Adenda No. 12 al Contrato N.° 98 del 29 de diciembre de 1994, con el objetivo de extender por 30 años el periodo de concesión del Corredor Norte, operado por la sociedad ENA Norte, S.A.
Los tramos incluidos en esta extensión son:
- Fase I: Albrook, Martín Sosa, El Dorado, Cerro Patacón, Ascanio Villalaz, Juan Pablo II y La Amistad.
- Fase II A: Tinajitas, Intercambio Lajas, Rampa Lajas, Ramal Zárate y Ramal Villa Lucre.
- Tramo I: Panamá – Madden
Esta medida, solicitada por la Empresa Nacional de Autopistas, S.A. (ENA), apoderada de ENA Norte, S.A., tiene como finalidad generar espacio financiero para el refinanciamiento de la deuda vigente, asegurando el cumplimiento del servicio de dicha deuda.
Además, busca impulsar nuevas inversiones en obras de interés público, entre ellas:
- Rehabilitación de infraestructura
- Construcción de accesos esenciales
- Ampliaciones estratégicas del Corredor Norte