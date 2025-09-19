MIDA entrega cinco sementales para mejorar la genética bovina

El Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), a través de la Dirección y Coordinación de Ganadería, entregó cinco sementales a productores de Veraguas y Los Santos como parte del proyecto nacional para mejorar la genética del ganado bovino. La actividad se realizó en La Mata, distrito de Santiago.
Entre los beneficiados están:
- Ulises Castillo (La Mesa) – Semental Angus rojo.
- Julio Vergara (Río de Jesús) – Semental Brangus rojo.
- Quidian Frías y Abraham Castillo – Sementales Brangus negro.
- Nathaly Solís – Semental Angus negro.
MIDA benefició a cinco productores con sementales de razas Angus y Brangus
Emigdio Sáenz, Coordinador Nacional del programa, explicó que esta entrega forma parte del plan 2025, cuyo objetivo es mejorar la genética y la producción de carne y leche en el país.
Al acto asistieron Luciana de Chen, Secretaria Técnica; César Rodríguez, Coordinador Regional de Ganadería en Veraguas; Melvin Guevara, del Instituto de Seguro Agropecuario; Audemio Palomino, director regional de Los Santos; y Saúl Cedeño, Coordinador Regional de Ganadería en Los Santos.