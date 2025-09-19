MIDA entrega cinco sementales para mejorar la genética bovina

El Ministerio de Desarrollo Agropecuario ( MIDA ) , a través de la Dirección y Coordinación de Ganadería, entregó cinco sementales a productores de Veraguas y Los Santos como parte del proyecto nacional para mejorar la genética del ganado bovino. La actividad se realizó en La Mata, distrito de Santiago.

Entre los beneficiados están:

Ulises Castillo (La Mesa) – Semental Angus rojo .

(La Mesa) – Semental . Julio Vergara (Río de Jesús) – Semental Brangus rojo .

(Río de Jesús) – Semental . Quidian Frías y Abraham Castillo – Sementales Brangus negro .

– Sementales . Nathaly Solís – Semental Angus negro.

Emigdio Sáenz, Coordinador Nacional del programa, explicó que esta entrega forma parte del plan 2025, cuyo objetivo es mejorar la genética y la producción de carne y leche en el país.

Al acto asistieron Luciana de Chen, Secretaria Técnica; César Rodríguez, Coordinador Regional de Ganadería en Veraguas; Melvin Guevara, del Instituto de Seguro Agropecuario; Audemio Palomino, director regional de Los Santos; y Saúl Cedeño, Coordinador Regional de Ganadería en Los Santos.