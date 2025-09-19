Panamá Nacionales -  19 de septiembre de 2025 - 11:26

MIDA entrega cinco sementales para mejorar la genética bovina

El MIDA benefició a cinco productores con sementales de razas Angus y Brangus en Veraguas y Los Santos, en el marco del plan 2025.

Noemí Ruíz
El Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), a través de la Dirección y Coordinación de Ganadería, entregó cinco sementales a productores de Veraguas y Los Santos como parte del proyecto nacional para mejorar la genética del ganado bovino. La actividad se realizó en La Mata, distrito de Santiago.

Entre los beneficiados están:

  • Ulises Castillo (La Mesa) – Semental Angus rojo.
  • Julio Vergara (Río de Jesús) – Semental Brangus rojo.
  • Quidian Frías y Abraham Castillo – Sementales Brangus negro.
  • Nathaly Solís – Semental Angus negro.

Emigdio Sáenz, Coordinador Nacional del programa, explicó que esta entrega forma parte del plan 2025, cuyo objetivo es mejorar la genética y la producción de carne y leche en el país.

Al acto asistieron Luciana de Chen, Secretaria Técnica; César Rodríguez, Coordinador Regional de Ganadería en Veraguas; Melvin Guevara, del Instituto de Seguro Agropecuario; Audemio Palomino, director regional de Los Santos; y Saúl Cedeño, Coordinador Regional de Ganadería en Los Santos.

