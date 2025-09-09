MIDA fomenta buenas prácticas agrícolas con repelentes orgánicos en Chame

La Agencia de Chame del Ministerio de Desarrollo Agropecuario ( MIDA ) realizó una jornada de capacitación en la escuela Jacinta María Henríquez, ubicada en la comunidad de Buenos Aires, con el objetivo de instruir a estudiantes, padres de familia y docentes en la elaboración de repelentes e insecticidas orgánicos.

Durante la actividad, los participantes aprendieron a preparar estos productos como una alternativa sostenible para el control de plagas, con el fin de reducir la dependencia de químicos sintéticos, disminuir los riesgos de intoxicación y proteger los ecosistemas locales.

El MIDA destacó que esta técnica es económica, accesible y amigable con el ambiente, permitiendo a las familias y a la comunidad contar con soluciones efectivas para proteger tanto sus cultivos como sus hogares.

Con iniciativas como esta, el MIDA reafirma su compromiso con la promoción de prácticas agrícolas más limpias, sostenibles y respetuosas con el medio ambiente.