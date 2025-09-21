Magistrado Olmedo Arrocha: nuevo Código Procesal Civil busca “humanizar la justicia”

Magistrado Olmedo Arrocha Debate Abierto

Por Noemí Ruíz El magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Olmedo Arrocha, destacó que el nuevo Código Procesal Civil tiene como objetivo “humanizar la justicia” y acercar los procesos judiciales a la ciudadanía.

“Queremos que la persona, cuando reciba la decisión, haya sido testigo desde el principio hasta el final de cómo se construyó su justicia”, señaló Arrocha. “Queremos que la persona, cuando reciba la decisión, haya sido testigo desde el principio hasta el final de cómo se construyó su justicia”, señaló Arrocha.

