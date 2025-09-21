Magistrado Olmedo Arrocha: nuevo Código Procesal Civil busca “humanizar la justicia”

El magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Olmedo Arrocha, destacó que el nuevo Código Procesal Civil tiene como objetivo “humanizar la justicia” y acercar los procesos judiciales a la ciudadanía.
Magistrado Olmedo Arrocha y el aumento al salario
En otro tema, el magistrado se refirió a la discusión sobre el aumento de salario en el Órgano Judicial y lo comparó con remuneraciones en otras instituciones. “El lunes de esta semana escuché a un decano de la Facultad de la Unachi, creo que era el de Comunicación Social… creo que él gana igual que un magistrado. Yo no veo la proporción ahí”, expresó.