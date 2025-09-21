Panamá Nacionales -  21 de septiembre de 2025 - 10:19

Magistrado Olmedo Arrocha: nuevo Código Procesal Civil busca “humanizar la justicia”

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Olmedo Arrocha, destacó que el nuevo Código Procesal Civil tiene como objetivo “humanizar la justicia” y acercar los procesos judiciales a la ciudadanía.

"Queremos que la persona, cuando reciba la decisión, haya sido testigo desde el principio hasta el final de cómo se construyó su justicia", señaló Arrocha.

Magistrado Olmedo Arrocha y el aumento al salario

En otro tema, el magistrado se refirió a la discusión sobre el aumento de salario en el Órgano Judicial y lo comparó con remuneraciones en otras instituciones. “El lunes de esta semana escuché a un decano de la Facultad de la Unachi, creo que era el de Comunicación Social… creo que él gana igual que un magistrado. Yo no veo la proporción ahí”, expresó.

