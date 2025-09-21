CEPADEM: así deberá ser el pago de intereses a jubilados tras la nueva Ley 727

La Corte Suprema de Justicia declaró constitucional la Ley 727, que ordena el pago de los intereses acumulados del CEPADEM , abriendo paso a un beneficio esperado por más de 500 mil jubilados y trabajadores en Panamá.

El mecanismo de pago se materializará a través de certificados negociables, los cuales podrán ser redimidos según la programación que definan las autoridades. La ponencia estuvo a cargo de la magistrada Miriam Yadira Cheng Rosas, mientras que el magistrado Cecilio Cedalice Riquelme salvó su voto.

La Unión de Jubilados y Trabajadores exigió al presidente José Raúl Mulino sancionar la ley, para que el Ejecutivo la promulgue en Gaceta Oficial y se inicie la emisión de los Certificados de Pagos de Intereses Morosos (CEPADIM), ya que el CEPADEM principal fue cancelado años atrás.

¿Qué intereses faltan por pagar del CEPADEM?

De acuerdo con el dirigente Guillermo Cortés, los intereses pendientes datan de 1984 hasta la fecha y representan un monto estimado en 400 millones de dólares. Estos fondos beneficiarán a jubilados del sector público y privado, en un proceso que, según la ley, deberá ser más ágil y transparente.

El CEPADEM comenzó a entregarse en 2017 a través del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), aunque en ese momento no incluyó los intereses generados entre 1972 y 1983. Con la aprobación de la Ley 727 en 2019, se amplió el cálculo hasta 1972, reconociendo 37 años de adeudos frente a los 12 inicialmente contemplados.

Ahora, con el fallo favorable, el pago de los intereses del CEPADEM se convierte en una realidad jurídica y administrativa, marcando un precedente en la lucha de los jubilados por el reconocimiento de sus derechos adquiridos.