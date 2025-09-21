Panamá Nacionales -  21 de septiembre de 2025 - 16:04

Jóvenes músicos de 15 países brillan en concierto de Iberorquestas Juveniles en Panamá

La Ciudad de las Artes fue escenario del concierto de músicos del Programa Iberorquestas Juveniles y la Red de Orquestas y Coros Juveniles de Panamá.

Por Noemí Ruíz

La Ciudad de las Artes en la ciudad de Panamá fue el escenario donde jóvenes músicos y coristas de 15 países se reunieron para ofrecer un concierto especial del Programa Iberorquestas Juveniles y la Red de Orquestas y Coros Juveniles de Panamá.

Bajo la batuta de la maestra colombiana Paola Ávila, la presentación incluyó un variado repertorio que reflejó la diversidad y riqueza cultural de la región, demostrando cómo la música se convierte en un puente de integración y una poderosa herramienta de desarrollo social y cultural.

El Ministerio de Cultura (MiCultura) destacó la importancia de este encuentro artístico, que refuerza los lazos de cooperación internacional y promueve oportunidades para que jóvenes talentos fortalezcan sus habilidades y compartan experiencias más allá de las fronteras.

