Jóvenes músicos de 15 países brillan en concierto de Iberorquestas Juveniles en Panamá

Músicos jóvenes

Por Noemí Ruíz La Ciudad de las Artes en la ciudad de Panamá fue el escenario donde jóvenes músicos y coristas de 15 países se reunieron para ofrecer un concierto especial del Programa Iberorquestas Juveniles y la Red de Orquestas y Coros Juveniles de Panamá.

Ciudad de las Artes fue el escenario donde jóvenes músicos Bajo la batuta de la maestra colombiana Paola Ávila, la presentación incluyó un variado repertorio que reflejó la diversidad y riqueza cultural de la región, demostrando cómo la música se convierte en un puente de integración y una poderosa herramienta de desarrollo social y cultural.

