Jóvenes músicos de 15 países brillan en concierto de Iberorquestas Juveniles en Panamá

La Ciudad de las Artes en la ciudad de Panamá fue el escenario donde jóvenes músicos y coristas de 15 países se reunieron para ofrecer un concierto especial del Programa Iberorquestas Juveniles y la Red de Orquestas y Coros Juveniles de Panamá.
El Ministerio de Cultura (MiCultura) destacó la importancia de este encuentro artístico, que refuerza los lazos de cooperación internacional y promueve oportunidades para que jóvenes talentos fortalezcan sus habilidades y compartan experiencias más allá de las fronteras.