Rosh Hashaná 2025: días libres y comercios cerrados en Panamá por el Año Nuevo judío

La comunidad judía en Panamá celebrará el Rosh Hashaná , el Año Nuevo judío, que en 2025 marca el inicio del año 5,786 del calendario hebreo. Con motivo de esta festividad religiosa, los trabajadores de empresas vinculadas a la comunidad judía tendrán días libres el martes 23 y miércoles 24 de septiembre .

El lunes 22, algunos comercios incluyendo supermercados y almacenes solo abrirán medio turno, debido a las restricciones laborales relacionadas con la celebración. La Embajada de Israel en Panamá también anunció el cierre de sus oficinas durante estas fechas.

¿Qué significa Rosh Hashaná?

Eve of Rosh Hashanah, the Jewish New Year prayer at the western wall Jerusalem (Israel), 06/09/2021.- An Ultra-orthodox Jew wearing traditional holiday clothes prays on the eve of 'Rosh Hashanah', the Jewish New Year, at the western wall at the old city of Jerusalem, 06 September 2021. (Estados Unidos, Jerusalén) EFE/EPA/ABIR SULTAN

Su nombre en hebreo significa “cabeza del año” y conmemora la creación del mundo, según la tradición bíblica. Es un tiempo de reflexión espiritual, renovación y arrepentimiento, que culmina con el Yom Kippur o Día del Perdón.

Tradiciones y celebraciones

Se le conoce también como el Día de las Trompetas , por el uso del shofar , un cuerno de animal kosher cuyo sonido simboliza el toque de trompeta en la coronación de un rey.

, por el uso del , un cuerno de animal kosher cuyo sonido simboliza el toque de trompeta en la coronación de un rey. La festividad inicia al anochecer del primer día de tishréi , séptimo mes del calendario hebreo.

, séptimo mes del calendario hebreo. Durante Rosh Hashaná se encienden velas , se realizan oraciones en sinagogas y se comparten comidas festivas con familiares y amigos.

, se realizan y se comparten con familiares y amigos. Algunas familias acostumbran a apagar aparatos electrónicos durante la celebración.

Como dato curioso: el shofar no se toca si uno de los días coincide con el sabbat.

Con estas celebraciones, la comunidad judía en Panamá se une a millones de fieles en todo el mundo para recibir el nuevo año con esperanza y renovación espiritual.