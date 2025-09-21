Altas temperaturas provocan descompensaciones durante desfile en Pueblo Nuevo

SINAPROC envía recomendaciones ante altas temperaturas TReporta

Por Noemí Ruíz Durante el desfile por la fundación del corregimiento de Pueblo Nuevo, paramédicos atendieron varios casos de descompensación por exposición prolongada al sol, producto de las altas temperaturas registradas en la capital.

SINAPROC envía recomendaciones ante altas temperaturas El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) recomendó a la población tomar medidas preventivas, como mantenerse hidratados, utilizar ropa ligera y sombreros, para reducir el riesgo de golpes de calor durante actividades al aire libre.

