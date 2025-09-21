Panamá Nacionales -  21 de septiembre de 2025 - 16:37

Altas temperaturas provocan descompensaciones durante desfile en Pueblo Nuevo

Paramédicos atendieron a varias personas por golpes de calor en el desfile de fundación de Pueblo Nuevo; Sinaproc recomienda hidratación y ropa fresca.

SINAPROC envía recomendaciones ante altas temperaturas 

SINAPROC envía recomendaciones ante altas temperaturas 

TReporta
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Durante el desfile por la fundación del corregimiento de Pueblo Nuevo, paramédicos atendieron varios casos de descompensación por exposición prolongada al sol, producto de las altas temperaturas registradas en la capital.

SINAPROC envía recomendaciones ante altas temperaturas

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) recomendó a la población tomar medidas preventivas, como mantenerse hidratados, utilizar ropa ligera y sombreros, para reducir el riesgo de golpes de calor durante actividades al aire libre.

Las autoridades reiteran que, ante síntomas como mareos, dolor de cabeza o náuseas, las personas deben buscar atención médica de inmediato.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1969873497771131327?t=8xjO_S4KoqdVVptzB83GUQ&s=19&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

Presidente Mulino llega a Nueva York para Asamblea de la ONU y reuniones con inversionistas

Más de 44 niños reciben cirugías gratuitas de labio y paladar hendido

Jornada de limpieza de playa reúne a voluntarios, empresas y MiAmbiente en Panamá

Recomendadas

Más Noticias