Líderes de ultraderecha europea rinden homenaje a Charlie Kirk en mitin de Salvini

Mientras en Arizona se preparaba un acto en memoria del joven influenciador conservador Charlie Kirk, asesinado recientemente en medio de la violencia política en Estados Unidos, en Italia se desarrollaba un mitin en su honor organizado por el partido La Liga, liderado por el vice primer ministro Matteo Salvini.

Miles de jóvenes se concentraron en la ciudad de Pontida, algunos vistiendo camisetas con la imagen del activista estadounidense. El evento contó con la presencia de Jordan Bardella, líder de la ultraderechista Agrupación Nacional (RN) de Francia, quien aseguró que su movimiento es “la pesadilla de Macron” y criticó duramente a la Unión Europea, a la que calificó de “máquina enloquecida”.

Al acto también asistió Flavio Bolsonaro, hijo del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, condenado por intento de golpe de Estado, y quien denunció persecución judicial contra la derecha. En tanto, en un mensaje grabado, Santiago Abascal, líder del partido español Vox, prometió impulsar una “Europa de pueblos soberanos”.

Durante la clausura, Salvini reafirmó su postura contra la guerra, asegurando que “Italia no enviará a sus hijos a morir a Ucrania”, en clara crítica a las propuestas de Emmanuel Macron sobre un eventual envío de tropas.

