Nueva Tienda del Pueblo del IMA en Frigo San Antonio, será inaugurada por el presidente

El presidente de Panamá , José Raúl Mulino, anunció la apertura de una nueva Tienda del Pueblo del IMA en Frigo San Antonio, ubicada en la Vía Tocumen, después de Los Pueblos.

“En el mes de octubre vamos a inaugurar una nueva Tienda del Pueblo del IMA en Frigo San Antonio. Esta tienda contará con aire acondicionado, 14 cajas rápidas y con la calidad y los buenos precios de los productos del IMA”, destacó el mandatario. “En el mes de octubre vamos a inaugurar una nueva Tienda del Pueblo del IMA en Frigo San Antonio. Esta tienda contará con aire acondicionado, 14 cajas rápidas y con la calidad y los buenos precios de los productos del IMA”, destacó el mandatario.

Presidente Mulino confirmó que en octubre se inaugurará la nueva Tienda del Pueblo

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1968674903772549586&partner=&hide_thread=false “En el mes de octubre vamos a inaugurar una nueva Tienda del Pueblo del IMA en Frigo San Antonio, por Vía Tocumen, después de Los Pueblos. Esta tienda contará con aire acondicionado, 14 cajas rápidas y con la calidad y los buenos precios de los productos del IMA”,… pic.twitter.com/UhA4qn9MNB — Telemetro Reporta (@TReporta) September 18, 2025

La iniciativa forma parte del programa del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) para acercar productos nacionales a precios accesibles a los ciudadanos, garantizando comodidad y eficiencia en la atención al público.

Con esta apertura, se busca fortalecer el acceso a alimentos de calidad, apoyar a los productores locales y ofrecer una mejor experiencia de compra a los clientes en la región de Tocumen.