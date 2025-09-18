Panamá Nacionales -  18 de septiembre de 2025 - 08:55

Presidente Mulino aclara que en Naviferias 2025 no habrá jamones regalados

El presidente dijo que en las Naviferias 2025 del IMA se ofrecerán jamones nacionales a precios subsidiados, sin entregas gratuitas.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, se refirió a las Naviferias 2025 organizadas por el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), destacando que la actividad será anunciada oficialmente por el director del instituto, Nilo Murillo Robles.

"El director del IMA estará anunciando las Naviferias famosas, con la Caja Navideña que incluye jamón, sin politiquerías, al alcance del pueblo… aclaro que no hay jamón regalado para nadie", indicó el mandatario.

Las Naviferias son un programa que busca ofrecer productos navideños a precios subsidiados, principalmente jamones, para garantizar a las familias panameñas una “ceña digna” durante las fiestas de fin de año.

En julio, el IMA convocó a la agroindustria procesadora de cerdo nacional a presentar propuestas para la compra de jamón picnic con hueso nacional, con un peso promedio de 8 a 10 libras. El objetivo es asegurar el 100% de producto nacional, beneficiando tanto a los consumidores como a los porcinocultores locales y al sector agropecuario.

El programa busca equilibrar acceso a productos navideños para la población y el fomento de la producción nacional, reforzando el apoyo a los productores locales sin comprometer la planificación fiscal ni la transparencia en la distribución.

