IMA abrirá nueva Tienda del Pueblo en la ciudad pronto: descubra cuándo y dónde

En el mes de octubre, el Institutos de Mercadeo Agropecuario ( IMA ) inaugurará una nueva Tienda del Pueblo en las instalaciones de Frigo de San Antonio, ubicadas en la Vía Tocumen, provincia de Panamá.

La nueva tienda estará equipada con sistema de aire acondicionado, contará con 14 cajas rápidas y ofrecerá productos con los estándares de calidad y precios accesibles característicos del IMA.

El anuncio fue realizado por el presidente José Raúl Mulino durante su conferencia de prensa del jueves 18 de septiembre.

Asimismo, se tiene prevista la apertura de otras Agrotiendas en distintas regiones del país, incluyendo la provincia de Coclé.

AgroTiendas del IMA en Panamá

AgroTiendas en la ciudad de Panamá

De martes a viernes de 7:30 a.m. a 2:00 p.m. en:

San Miguelito: Mercado Periférico Municipal de Santa Librada.

Calidonia: Plaza Las Américas, piso 2 (Se han mudado a los Bingos Nacionales, un calle Estudiante en Santa Ana).

Mercado Municipal de Pacora

AgroTiendas en el interior del país de lunes a viernes