IMA abrirá nueva Tienda del Pueblo en la ciudad pronto: descubra cuándo y dónde

En el mes de octubre, el Institutos de Mercadeo Agropecuario (IMA) inaugurará una nueva Tienda del Pueblo en las instalaciones de Frigo de San Antonio, ubicadas en la Vía Tocumen, provincia de Panamá.
El anuncio fue realizado por el presidente José Raúl Mulino durante su conferencia de prensa del jueves 18 de septiembre.
Asimismo, se tiene prevista la apertura de otras Agrotiendas en distintas regiones del país, incluyendo la provincia de Coclé.
AgroTiendas del IMA en Panamá
AgroTiendas en la ciudad de Panamá
De martes a viernes de 7:30 a.m. a 2:00 p.m. en:
- San Miguelito: Mercado Periférico Municipal de Santa Librada.
- Calidonia: Plaza Las Américas, piso 2 (Se han mudado a los Bingos Nacionales, un calle Estudiante en Santa Ana).
- Mercado Municipal de Pacora
AgroTiendas en el interior del país de lunes a viernes
- Chiriquí: Mercado de la Cadena de Frío, de 7:00 a.m. a 2:00 p.m.
- Chiriquí: Mercado Municipal de Bugaba, de 7:00 a.m. a 1:00 p.m.
- Centro Postcosecha de Volcán.
- Los Santos, La Villa: Comunidad de Pueblo Nuevo, de 8:30 a.m. a 2:00 p.m.
- Herreras, Chitré: Mercado de Cadena de Frío, de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.
- Veraguas, Santiago: Sede regional del IMA.
- Coclé, La Pintada: Mercado Agrícola y Artesanal, de 7:00 a.m. a 3:00 p.m.
- Coclé, sede el IMA en Penonomé
- Panamá Oeste, La Chorrera: Mercado de Abastos
- Bocas del Toro: Inmediaciones del Estadio Calvin Byron.