Graduación UDELAS: más mujeres que hombres entre los nuevos licenciados y técnicos.

La rectora de La Universidad Especializada de la Américas ( UDELAS ), Nicolasa Terreros Barrios, hizo entrega de sus títulos a 360 graduados (as) que los acreditan como licenciados, técnicos y profesorados de la Facultad de Educación Especial y Pedagogía con el fin de reforzar la mano de obra profesional que el país requiere.

A medida que transcurre el tiempo se ha afianzado la cultura de las mujeres en el ámbito de educación, al imponerse en comparación con los hombres; puesto que de 360 graduados (as) 303 son mujeres y 57 hombres.

A nivel técnico, se graduaron docentes Integral en Educación Especial, en Dificultades en el Aprendizaje y en docencia en Ingles. En licenciaturas, de Segunda Enseñanza, en Educación Especial, en Estimulación Temprana y Orientación Familiar, en Dificultades en el Aprendizaje, en Docencia de Informática Educativa, en Docencia en Ingles, Educación Bilingüe Intercultural, en Educación Artística Integral; en Pedagogía para la Enseñanza de la Educación Primaria.

Terreros Barrios exhortó a los graduados (as) “ejercer su docencia con amor, motivación y vocación. Ustedes serán forjadores del primer aprendizaje formal”.

En ese sentido matizó que más allá de las habilidades técnicas y el conocimiento que han adquirido, lo que verdaderamente les dará seguridad en la vida, son los sólidos cimientos de valores que han podido cultivar en esta universidad. Y es que en UDELAS se han propuesto formar personas íntegras, con valores humanos y comprometidas no solo con el éxito personal, sino también con la transformación para construir su quehacer profesional con liderazgo y sobre la base de principios como la honestidad, la transparencia.

Por último los exhortó a que siempre actúen con determinación y voluntad. Ambas cualidades, son el impulso que lleva a actuar con persistencia frente a los desafíos que nos depara el futuro.