El presidente de Panamá , José Raúl Mulino, fue invitado este lunes a tocar la campana de clausura en la Bolsa de Nueva York (NYSE), en el marco de la 80ª Sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

"La Bolsa de Nueva York da la bienvenida a su excelencia José Raúl Mulino Quintero, presidente de la República de Panamá, y al gobierno de Panamá para reconocer la 80ª Sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas", publicó la NYSE en su cuenta oficial de X.

Presidente Mulino toca la campana de clausura en la Bolsa de Nueva York

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1970225606890586545&partner=&hide_thread=false El presidente de Panamá, @JoseRaulMulino, fue invitado a tocar este lunes la campana de clausura en la Bolsa de Nueva York.



“La Bolsa de Nueva York da la bienvenida a su excelencia José Raúl Mulino Quintero, presidente de la República de Panamá, y al gobierno de Panamá para… pic.twitter.com/ozVp4R66BC — Telemetro Reporta (@TReporta) September 22, 2025

Tras el acto protocolar, el mandatario panameño expresó: “En nombre del Gobierno de la República de Panamá fue un honor tocar la campana hoy. Les deseo lo mejor, siempre en beneficio del mercado y de la estabilidad financiera mundial”.

La ceremonia de la campana en la Bolsa de Nueva York es un evento simbólico que marca el inicio o el cierre de las operaciones bursátiles, y que suele estar reservado a líderes globales, representantes empresariales y personalidades de alto perfil.