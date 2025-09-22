Asesoría en la CSS: Esta es la entidad que evaluará la sostenibilidad de las pensiones

El Consejo de Gabinete aprobó el Decreto N.° 32-25, que autoriza la suscripción del acuerdo de servicios de asesoría reembolsable “Fortalecimiento de la Capacidad Actuarial de la Caja de Seguro Social”, entre el MEF, la CSS y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), por un monto de hasta B/.150,000.00.
El acuerdo busca reforzar la capacidad técnica del equipo actuarial de la CSS, a través de asesoría y capacitación especializada, para elaborar proyecciones actualizadas del Seguro de Pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) usando el modelo PROST.
CSS recibirá asesoría especializada para análisis de sostenibilidad de pensiones
Con este apoyo, la CSS podrá desarrollar y mantener de manera independiente las proyecciones actuariales, mejorando el monitoreo de la sostenibilidad financiera del sistema y respaldando la toma de decisiones de política pública en pensiones.
El 16 de abril de 2025, el BIRF notificó al MEF la aprobación de la estructuración del programa, y el Consejo Económico Nacional (CENA) emitió opinión favorable el 24 de julio de 2025, allanando el camino para su aprobación final por el Gabinete.