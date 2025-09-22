Asesoría en la CSS: Esta es la entidad que evaluará la sostenibilidad de las pensiones

El Consejo de Gabinete aprobó el Decreto N.° 32-25, que autoriza la suscripción del acuerdo de servicios de asesoría reembolsable “Fortalecimiento de la Capacidad Actuarial de la Caja de Seguro Social”, entre el MEF, la CSS y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), por un monto de hasta B/.150,000.00.

El acuerdo busca reforzar la capacidad técnica del equipo actuarial de la CSS, a través de asesoría y capacitación especializada, para elaborar proyecciones actualizadas del Seguro de Pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) usando el modelo PROST.

CSS recibirá asesoría especializada para análisis de sostenibilidad de pensiones

Los expedientes en proceso en la CSS alcanzan la suma más de 218 millones de dólares que no ingresan al programa de pensiones Tomada de @CSSPanama

Con este apoyo, la CSS podrá desarrollar y mantener de manera independiente las proyecciones actuariales, mejorando el monitoreo de la sostenibilidad financiera del sistema y respaldando la toma de decisiones de política pública en pensiones.

El 16 de abril de 2025, el BIRF notificó al MEF la aprobación de la estructuración del programa, y el Consejo Económico Nacional (CENA) emitió opinión favorable el 24 de julio de 2025, allanando el camino para su aprobación final por el Gabinete.