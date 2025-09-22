Aseguradoras piden veto a ley que da 25% de descuento en seguros de autos

La Asociación Panameña de Aseguradores (APADEA) anunció que solicitará al Órgano Ejecutivo el veto del Proyecto de Ley 53 , aprobado en tercer debate por la Asamblea Nacional, al considerar que la medida no fue consultada con el sector.

La normativa establece que los usuarios que no hagan uso de su póliza de seguro de autos durante un año de vigencia reciban un descuento del 25% en la renovación. La propuesta fue avalada con 46 votos a favor, uno en contra y una abstención.

El proyecto, que modifica la Ley 68 de 2016 y adiciona disposiciones a la Ley 12 de 2012, permite que el beneficio se aplique en la misma aseguradora o en otra compañía, aunque no es acumulable y se pierde si el conductor resulta responsable de un siniestro.

La iniciativa busca incentivar la figura del “buen conductor”, disminuir la frecuencia de reclamos por accidentes y otorgar a los asegurados la posibilidad de aplicar el descuento en la contratación de nuevas pólizas o en la adquisición de otras coberturas.

No obstante, APADEA cuestionó que la medida se impulsara sin consultas al sector y advirtió que podría tener efectos en la sostenibilidad del sistema asegurador.