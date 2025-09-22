Panamá Nacionales -  22 de septiembre de 2025 - 08:24

"La auditoría minera es clave para la transparencia en Donoso", afirma Harley Mitchell

El abogado Harley Mitchell destacó que la auditoría minera en Donoso permitirá verificar impactos ambientales, sociales y financieros con información directa

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El abogado y experto en temas ambientales, Harley Mitchell, resaltó la importancia de la auditoría minera que adelanta el Gobierno sobre la mina ubicada en Donoso. Explicó que, aunque el tema minero ha sido manejado a nivel político, el acceso a información clara será fundamental para la toma de decisiones y para que la ciudadanía conozca de primera mano la situación real de la empresa.

“Se espera que se verifiquen los cumplimientos de la empresa a nivel ambiental y social, ya que existen impactos y compensaciones hacia las comunidades circundantes que deben revisarse”, señaló Mitchell. “Se espera que se verifiquen los cumplimientos de la empresa a nivel ambiental y social, ya que existen impactos y compensaciones hacia las comunidades circundantes que deben revisarse”, señaló Mitchell.

El jurista agregó que, mientras a nivel internacional se reportan ganancias y comercialización de minerales, además de la generación de empleos, el Estado carece de información contrastante. En este sentido, la auditoría busca “sanear” esa falta de datos oficiales.

Para Mitchell, la naturaleza jurídica de este proceso es la de un servicio contratado por el Gobierno para suplir la carencia de información propia sobre la actividad minera en Donoso, lo que permitirá avanzar con mayor transparencia.

