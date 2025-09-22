Ecuador Internacionales -  22 de septiembre de 2025 - 09:52

14 presos muertos en enfrentamientos entre bandas rivales en Ecuador

Un enfrentamiento entre bandas rivales dentro de una prisión de Ecuador dejó 14 muertos, entre ellos un guardia penitenciario.

Un enfrentamiento entre bandas rivales dentro de una prisión en el suroeste de Ecuador dejó 14 muertos, entre ellos un guardia penitenciario, informó el lunes la policía.

Además de los fallecidos, "hay 14 heridos y a la vez también se habían dado a la fuga" algunos presos de la cárcel de Machala, dijo al canal Ecuavisa un policía con el rostro cubierto. Las autoridades han detenido por el momento 13 fugados.

