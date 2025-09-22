Primer tráiler de 'The Mandalorian and Grogu': Baby Yoda más independiente

El icónico Baby Yoda, también conocido como Grogu, aparece más desarrollado e independiente en el primer tráiler de la película ' The Mandalorian and Grogu ' , que llegará a los cines en mayo de 2026.

Primer tráiler de 'The Mandalorian and Grogu' muestra a un Baby Yoda

Un Baby Joda más desarrollado e independiente, que ya no está siempre pegado al mandaloriano (Pedro Pascal). Eso es lo que ofrece el primer tráiler de la película 'The Mandalorian and Grogu', que llegará a los cines en mayo de 2026.



Vía: EFE



A diferencia de la serie original, donde Grogu suele estar pegado al Mandaloriano interpretado por Pedro Pascal, esta nueva historia promete mostrar al pequeño personaje explorando el universo de manera más autónoma, mientras mantiene su ternura característica.

El avance ha generado expectativas entre los fans de Star Wars, anticipando nuevas aventuras y momentos emotivos que expandirán la relación entre Grogu y el Mandaloriano en la gran pantalla.

FUENTE: EFE