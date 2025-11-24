Cine Entretenimiento -  24 de noviembre de 2025 - 16:30

Películas panameñas "Me dicen el Panzer" y "Querido Trópico" reciben premios internacionales

Las películas panameñas "Me dicen el Panzer" y "Querido Trópico" fueron premiadas en reconocidos certámenes internacionales.

Ana Canto
Ana Canto

Las películas panameñas "Me dicen el Panzer" y "Querido Trópico" fueron premiadas en certámenes internacionales reconocidos en la industria como importantes plataformas para el cine alternativo.

En el Festival FILMAR, celebrado en Suiza, el premio “Nuestra Voz” fue otorgado a la cinta Querido Trópico.

El filme, dirigido por Ana Endara Mislov, está ambientado en la ciudad de Panamá y explora temas como la soledad, la migración, la maternidad, el cuidado y la fragilidad humana.

Por otra parte, el Festival de Cine Iberoamericano (Ibero American Film Festival Miami, IAFFM) reconoció a Me dicen el Panzer con el premio Mejor Película - Panorama Latino.

Se trata de una producción biográfica dirigida por Rodrigo Quintero Araúz, que relata la vida de Fernández Gutiérrez, apodado “El Panzer” por su estilo de juego fuerte y enfocado. El sobrenombre proviene del término alemán panzer, que significa “blindado” o “coraza”, como los tanques de guerra.

