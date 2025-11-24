Diosdado Cabello critica a presidente Mulino por acompañar a María Corina Machado al Nobel de la Paz

El secretario general del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello , arremetió este lunes contra los presidentes que han anunciado que acompañarán a la líder opositora María Corina Machado a recibir el Premio Nobel de la Paz en Oslo, Noruega, el próximo 10 de diciembre.

Durante su rueda de prensa semanal, Cabello calificó a los mandatarios como “flojos” y “vagabundos”, al asegurar que “pareciera que no tuvieran nada que hacer en sus países” y que son “chulos (vividores)” que aprovechan cualquier oportunidad para viajar.

El también ministro de Interior y Justicia no mencionó nombres específicos, pero cuestionó que estos gobernantes no recorran sus propios países “para exigir respeto”. Con tono irónico, añadió: “Ojalá consigan pasaje para viajar”.

Presidentes que confirmaron asistencia

El secretario general del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, calificó este lunes de "vagabundos" a los presidentes que han confirmado que acompañarán a la líder opositora María Corina Machado a recibir el Premio Nobel de la Paz en Noruega

El pasado jueves, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, confirmó que viajará a Noruega para acompañar a Machado, tras recibir una invitación personal de la líder opositora.

El gobernante de Ecuador, Daniel Noboa, también anunció el 11 de noviembre que asistirá a la ceremonia, igualmente por invitación directa.

Con estas confirmaciones, y en un escenario político regional sensible, las declaraciones de Cabello abren un nuevo capítulo de tensión entre el chavismo y distintos gobiernos de la región.

Machado, Nobel de la Paz 2025

María Corina Machado fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025 por su “incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y su lucha por una transición justa y pacífica”, según anunció el Comité Nobel Noruego el pasado 10 de octubre.

El comité destacó que la dirigente ha demostrado que “las herramientas de la democracia también son las de la paz”, y que representa la esperanza de un futuro donde se garanticen los derechos fundamentales y se escuchen las voces ciudadanas.

En declaraciones anteriores, Machado afirmó que solo podría viajar a Oslo para recibir el premio si el presidente Nicolás Maduro ya no se encuentra en el poder, asegurando que existen “amenazas directas” contra su vida.

FUENTE: EFE