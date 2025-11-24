Venezuela Internacionales -  24 de noviembre de 2025 - 11:20

Venezuela rechaza designación de EE. UU. del "Cartel de los Soles" como grupo terrorista

El Gobierno de Venezuela rechazó la designación de EE. UU. del llamado “Cartel de los Soles” como grupo terrorista, calificándolo como un “invento”.

Por Noemí Ruíz

El Gobierno de Venezuela rechazó este lunes la decisión de Estados Unidos de designar como grupo terrorista extranjero (FTO) al llamado “Cartel de los Soles”, una organización que, según Caracas, es “inexistente”.

En un comunicado, la Cancillería venezolana afirmó que esta “infame y vil mentira” busca justificar una intervención “ilegítima e ilegal” contra el país, bajo lo que calificó como el “clásico formato estadounidense de cambio de régimen”.

Venezuela responde a señalamientos de Estados Unidos contra Cartel de los Soles

“Resulta necio que el Gobierno venezolano pierda parte de su valioso tiempo en responder a estas infamias y calumnias. Afortunadamente, el pueblo venezolano está más unido y cohesionado que nunca”, señala el texto, que también destacó que el país se encuentra “encaminado en las festividades navideñas”. “Resulta necio que el Gobierno venezolano pierda parte de su valioso tiempo en responder a estas infamias y calumnias. Afortunadamente, el pueblo venezolano está más unido y cohesionado que nunca”, señala el texto, que también destacó que el país se encuentra “encaminado en las festividades navideñas”.

Caracas aseguró que esta nueva “maniobra” de Washington fracasará, al igual que —según dijo— “las recurrentes agresiones anteriores”.

El Gobierno de Nicolás Maduro instó a la Administración de Trump a “rectificar su errática política de agresiones y amenazas”, la cual, sostuvo, “afecta el desarrollo de los pueblos del Caribe y no contribuye a un verdadero combate contra el tráfico ilícito de drogas”.

El origen de la designación de EE. UU.

La medida fue adelantada el pasado 16 de noviembre por el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, quien anunció que el Cartel de los Soles sería incluido en la lista de organizaciones terroristas a partir de este lunes.

FUENTE: EFE

