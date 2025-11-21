Chadwick Boseman inmortalizado en Hollywood: estrella póstuma ilumina su legado

Chadwick Boseman , conocido por interpretar al rey T’Challa en Black Panther, fue homenajeado este jueves con una estrella póstuma en el Paseo de la Fama de Hollywood, en reconocimiento a su legado cinematográfico y cultural.

Chadwick Boseman falleció el 28 de agosto de 2020 a los 43 años, tras una batalla silenciosa contra el cáncer de colon.

Este homenaje en Hollywood llega como un recordatorio perdurable de su talento, su integridad y su impacto en múltiples generaciones.

Homenaje a Chadwick Boseman reúne a seres queridos

La ceremonia se celebró el 20 de noviembre de 2025 en el 6904 de Hollywood Boulevard, frente a un público conmovido. Su viuda, Simone Ledward-Boseman, aceptó el reconocimiento en su nombre.

Entre los asistentes estuvieron figuras clave en su carrera, como el director Ryan Coogler (de Black Panther) y la actriz Viola Davis, quien compartió pantalla con Boseman en la película Ma Rainey’s Black Bottom.

Reconocimiento a su impacto artístico y humano

Ana Martínez, productora del Paseo de la Fama, afirmó que la Cámara de Comercio de Hollywood “se siente profundamente honrada de celebrar el extraordinario legado de Chadwick Boseman”.

Simone, visiblemente emocionada, dijo: “Hoy ha sido un día hermoso… estamos tan llenos de amor y orgullo por la persona que conocíamos”. Por su parte, Viola Davis comentó: “Esta estrella, por bella que sea, brilla mucho menos que Chadwick en el cielo”.

Legado de personajes históricos y héroes culturales

Boseman fue más que un actor de acción: dio vida a figuras clave de la historia afroamericana, como Jackie Robinson en 42, James Brown en Get On Up y Thurgood Marshall en Marshall. Pero fue su papel como T’Challa, el primer superhéroe negro en el Universo Marvel, lo que lo consagró como un ícono global.