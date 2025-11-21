Emiratos Árabes Unidos Internacionales -  21 de noviembre de 2025 - 14:56

Dubái: piloto muere tras accidente de avión militar indio durante exhibición en el Airshow

El accidente del avión HAL Tejas de la Fuerza Aérea India surge durante una exhibición en Dubái, causando la suspensión de las demostraciones aéreas.

Avión Hal Tejas de la Fuerza Aérea India sufre fatal accidente en Dubái.

Por Christopher Perez

Un accidente fatal ocurrió este viernes cuando un avión HAL Tejas de la Fuerza Aérea India se estrelló durante una exhibición aérea en el Dubái Airshow, en Emiratos Árabes Unidos, causando la muerte del piloto, según confirmó la institución.

El incidente se registró mientras la aeronave realizaba una demostración en el Salón Aeronáutico de Dubái, uno de los eventos que reúne a las principales potencias del sector aeroespacial.

Dubái: Emiratos confirma el deceso y activa equipos de emergencia

El Ministerio de Defensa de Emiratos Árabes Unidos informó en su red social X que el piloto murió en el impacto y que los equipos de bomberos y emergencias “respondieron rápidamente al incidente”, manteniendo control de la situación en la zona del siniestro.

La Fuerza Aérea India detalló que la aeronave involucrada era un caza Hal Tejas, desarrollado de forma local, y expresó sus condolencias:

“La Fuerza Aérea India lamenta profundamente la pérdida de vidas y acompaña en el dolor a la familia”. “La Fuerza Aérea India lamenta profundamente la pérdida de vidas y acompaña en el dolor a la familia”.

El hecho se registró un día después de que la plataforma oficial de verificación del Gobierno indio desmintiera videos que afirmaban una fuga de aceite en un avión durante el evento. Explicaron que las imágenes correspondían al drenaje rutinario del sistema ECS y del OBOGS, un procedimiento normal en condiciones de alta humedad como las de Dubái.

FUENTE: EFE

