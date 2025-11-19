Cristiano Ronaldo asiste a una cena de gala con Donald Trump en la Casa Blanca

Cristiano Ronaldo participa de una cena en la Casa Blanca

El futbolista Cristiano Ronaldo y su esposa, la empresaria Georgina Rodríguez, fueron recibidos este martes en la Casa Blanca durante una cena oficial ofrecida por el presidente estadounidense Donald Trump, como parte de la visita del príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salmán.

Cristiano formó parte de la comitiva saudí, en calidad de figura destacada del Al-Nassr, equipo de la liga profesional de Arabia Saudita. La presencia del astro portugués generó amplia atención mediática, especialmente tras los videos compartidos por su esposa en redes sociales.

Momentos previo a la cena capturados por Georgina

image

Georgina Rodríguez publicó en sus historias de Instagram varios momentos previos a la cena, mostrando:

El elegante vestido de Guy Laroche , el mismo diseño que utilizó Hilary Swank en los Óscar de 2005.

, el mismo diseño que utilizó Hilary Swank en los Óscar de 2005. Clips de ambos siendo maquillados y peinados antes de salir al evento.

antes de salir al evento. Un momento íntimo en el ascensor, donde la pareja aparece mirándose en el espejo.

El video oficial grabado por la Casa Blanca en el que se observa a Cristiano y Georgina caminando por los pasillos junto a Trump.

Las publicaciones fueron acompañadas con la canción Reliquia, del más reciente álbum de la española Rosalía.

La cena de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez con Trump

Durante el discurso de bienvenida, Trump destacó la presencia del capitán de la selección portuguesa y señaló que su hijo Barron estaba emocionado por conocer al jugador en persona. Aunque Cristiano no tomó la palabra, fue ubicado entre los primeros asientos de la mesa principal en el Salón Este, reflejando el alto perfil que tuvo dentro de la delegación.

La cena marcó uno de los encuentros más comentados de la visita saudí, combinando política, diplomacia y el magnetismo global del futbolista.

FUENTE: EFE