¡Panamá al Mundial 2026! La Marea Roja derrota a El Salvador y asegura su clasificación

La Selección de Panamá clasificó esta noche al Mundial 2026 tras vencer 3-0 a El Salvador en el Estadio Rommel Fernández, durante el último partido de las eliminatorias mundialistas de la Concacaf.
El tercer gol llegó en los minutos finales del encuentro, cuando José Luis “El Pumita” Rodríguez, quien había ingresado en la segunda mitad, aprovechó un espacio y remató directo al arco.
Panamá clasifica a su segundo Mundial de Fútbol
La Selección, dirigida por el español Thomas Christiansen, logró clasificar a su segundo Mundial de Fútbol, luego de no lograr avanzar a Catar 2022 y de participar por primera vez en Rusia 2018, cuando era encabezada por el colombiano Hernán “Bolillo” Gómez.
La emoción de Thomas Christiansen tras la clasificación de Panamá
El DT Thomas Christiansen destacó, visiblemente emocionado, el gran sacrificio realizado tanto por su cuerpo técnico como por los jugadores. Expresó que, a pesar de estar lejos de sus familias, aman lo que hacen y ese esfuerzo ha sido recompensado con la clasificación.