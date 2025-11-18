X (Twitter), ChatGPT, Canva y más enfrentan una caída mundial este martes 18 de noviembre de 2025

Desde primeras horas de este martes 18 de noviembre de 2025, la red social X (anteriormente conocida como Twitter ), propiedad del magnate Elon Musk, ha experimentado una caída global generalizada, afectando a millones de usuarios en múltiples países.

Los problemas que comenzaron en horas de la mañana, se centraron principalmente en la imposibilidad de cargar contenido, publicar nuevas entradas y acceder tanto a la aplicación móvil como a la versión web de la plataforma. Los usuarios son recibidos con un mensaje de error como "ha ocurrido un error vuelve a cargar" o "internal server error".

EUR-TEC UE-MUSK TWITTER Associated Press

Reportes de fallas en X: Downdetector confirma interrupción

El portal especializado Downdetector, que rastrea fallos en servicios digitales en tiempo real, registró un pico masivo de informes sobre X.

El origen del problema de X: ¿Fallo en Cloudflare?

Aunque la compañía de Elon Musk no ha emitido un comunicado oficial detallando la causa de la interrupción, múltiples fuentes y análisis de expertos, apuntan a un fallo critico en la infraestructura de Cloudflare.

Cloundflare, un gigante de la infraestructura en la nube, provee servicios de seguridad y rendimiento a miles de sitios web y aplicaciones a nivel global como lo son X, ChatGPT, Canva y League of Legends, por lo que esta interrupción a causado una reacción en cadena dejando fuera de funcionamiento a estas plataformas.