Christopher Cedalise, hijo de magistrado de la CSJ, es imputado en caso de tráfico internacional de drogas en el SPA.

Durante este lunes 17 de noviembre se llevó a cabo el quinto día de audiencias contra los 66 imputados por el presunto delito de tráfico internacional de drogas , investigación que surgió tras detectar una red que operaba dentro del Aeropuerto Internacional de Tocumen.

En esta jornada se imputaron cargos a los cinco últimos aprehendidos, entre ellos un agente de seguridad, personal de carga y un oficial de operaciones, señalado por presuntamente introducir maletas contaminadas con drogas.

Entre las personas que comparecieron ante el juez de garantías, en una audiencia separada, figura Christopher Cedalise, hijo del magistrado saliente de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Cecilio Cedalise.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1990748274462953609&partner=&hide_thread=false “Desde que se da el operativo -Eros y Colibrí- el miércoles de la semana pasada se le ha comunicado la imputación a 66 personas, dentro de las cuales durante el fin de semana se desarrollaron cinco y tenemos entendido que el día de hoy -lunes- se desarrolló a otra persona… pic.twitter.com/Pp9qj5s5EC — Telemetro Reporta (@TReporta) November 18, 2025

La audiencia de Cedalise, de 38 años, se realizó a las 2:30 p.m. de ayer, con su presencia y la de su abogado defensor. Al acusado se le imputó el cargo de presunta conspiración para cometer delitos relacionados con drogas.

Según la investigación, su presunta participación estaría vinculada a la custodia y transporte de sustancias ilícitas que ingresaban al país y luego eran enviadas en maletas a través del Aeropuerto de Tocumen.

Durante una diligencia de allanamiento, familiares de Cedalise informaron que es paciente renal, condición corroborada por el Ministerio Público. Con base en ello, la jueza de garantías le otorgó la medida cautelar de arresto domiciliario, con permiso para recibir tratamiento médico tres veces por semana mientras duren las investigaciones.

En los próximos días, la jueza definirá la metodología para que los abogados defensores puedan refutar los elementos presentados por el Ministerio Público dentro del proceso