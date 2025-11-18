BingoManía TV Panamá 2025: ¿cuándo es, cómo se juega, premios y dónde comprar los cartones?

El Despacho de la Primera Dama anunció el regreso del programa BingoManía TV , una iniciativa que realizará sorteos de bingo en los que los participantes podrán adquirir cartones en distintos comercios para optar por diversos premios.

El sorteo se llevará a cabo el jueves 4 de diciembre, y será transmitido en vivo a las 7:00 p.m. por RPC TV.

Según los organizadores, las personas interesadas pueden comprar la cantidad de cartones que deseen y mantenerse atentas al desarrollo del juego, en el que se anunciarán los números hasta que un participante complete el cartón ganador.

Bingomanía Panamá 2025: ¿dónde comprar los cartones?

Los cartones estarán disponibles en todas las tiendas de Super Xtra, Do It Center, Bingos Nacionales y en comercios autorizados a nivel nacional, a un costo de B/.5.00 cada uno.

Premios de la Bingomanía 2025