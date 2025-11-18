Panamá Nacionales -  18 de noviembre de 2025 - 11:59

BingoManía TV Panamá 2025: ¿cuándo es, cómo se juega, premios y dónde comprar los cartones?

BingoManía TV Panamá 2025.

Despacho de la Primera Dama
Ana Canto
Ana Canto

El Despacho de la Primera Dama anunció el regreso del programa BingoManía TV, una iniciativa que realizará sorteos de bingo en los que los participantes podrán adquirir cartones en distintos comercios para optar por diversos premios.

El sorteo se llevará a cabo el jueves 4 de diciembre, y será transmitido en vivo a las 7:00 p.m. por RPC TV.

Según los organizadores, las personas interesadas pueden comprar la cantidad de cartones que deseen y mantenerse atentas al desarrollo del juego, en el que se anunciarán los números hasta que un participante complete el cartón ganador.

Bingomanía Panamá 2025: ¿dónde comprar los cartones?

Los cartones estarán disponibles en todas las tiendas de Super Xtra, Do It Center, Bingos Nacionales y en comercios autorizados a nivel nacional, a un costo de B/.5.00 cada uno.

Premios de la Bingomanía 2025

  • Línea blanca y aires acondicionados cortesía de Do It Center
  • Certificados de supermercado durante un año de Super Xtra
  • Sistema solar residencial instalado por Conexsol
  • Un automóvil Mercedes-Benz GLA 200 2026
  • Una casa familiar en Villas del Norte
