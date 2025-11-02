Regresan los sorteos de BingoManía TV: ¿qué es, cómo se juega y cuáles son los premios?

El Despacho de la Primera Dama anunció el regreso del programa BingoManía TV, una iniciativa que consiste en sorteos de bingo donde los participantes podrán adquirir cartones en distintos establecimientos para tener la oportunidad de ganar premios.
BingoManía TV se celebrará el jueves 4 de diciembre a las 7:00 p.m., y será retransmitido a nivel nacional a través de RPC Canal 4.
Los participantes podrán ganar los siguientes premios:
- Línea blanca y aires acondicionados cortesía de Do It Center
- Certificados de supermercado durante un año de Super Xtra
- Sistema solar residencial instalado por Conexsol
- Un automóvil Mercedes-Benz GLA 200 2026
- Una casa familiar en Villas del Norte
Los fondos recaudados se destinarán a programas sociales liderados por el Despacho de la Primera Dama:
- Renovación de albergues infantiles a través de Espacios que Abrazan.
- Construcción de un nuevo Tanque de Lluvia de Felicidad.
- Equipamiento de la sala de fisioterapia en la Casa del Adulto Mayor.
- Incorporación de un nuevo vehículo para Amor sobre Ruedas.
- Apoyo al Hogar Bolívar para el cuidado de adultos mayores.
- Mejoras continuas del Parque Omar.