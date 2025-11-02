Regresan los sorteos de BingoManía TV: ¿qué es, cómo se juega y cuáles son los premios?

El Despacho de la Primera Dama anunció el regreso del programa BingoManía TV, una iniciativa que consiste en sorteos de bingo donde los participantes podrán adquirir cartones en distintos establecimientos para tener la oportunidad de ganar premios.

Los cartones estarán disponibles en todas las tiendas de Super Xtra, Do It Center, Bingos Nacionales y en comercios autorizados a nivel nacional, a un costo de B/.5.00 cada uno.

BingoManía TV se celebrará el jueves 4 de diciembre a las 7:00 p.m., y será retransmitido a nivel nacional a través de RPC Canal 4.

Los participantes podrán ganar los siguientes premios:

Línea blanca y aires acondicionados cortesía de Do It Center

Certificados de supermercado durante un año de Super Xtra

Sistema solar residencial instalado por Conexsol

Un automóvil Mercedes-Benz GLA 200 2026

Una casa familiar en Villas del Norte

Los fondos recaudados se destinarán a programas sociales liderados por el Despacho de la Primera Dama: