Veraguas Nacionales -  2 de noviembre de 2025 - 16:04

SENAFRONT y SINAPROC recuperan cuerpo de hombre ahogado en Quebrada Conga, Veraguas

Unidades del SENAFRONT recuperó el cuerpo de un hombre que falleció ahogado en la Quebrada Conga, en Veraguas.

SENAFRONT y SINAPROC recuperan cuerpo de hombre ahogado en Quebrada Conga

SENAFRONT y SINAPROC recuperan cuerpo de hombre ahogado en Quebrada Conga, Veraguas.

Ana Canto
Por Ana Canto

Unidades del Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT), el Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) y la Policía Nacional recuperaron el cuerpo de un hombre que falleció ahogado en la Quebrada Conga, en Las Palmas de Veraguas.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para evitar cruzar ríos y quebradas durante las fuertes lluvias.

