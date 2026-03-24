CEPANIM 2026: plataforma de registro estará disponible en abril y esto debes saber

La plataforma para el registro de beneficiarios del Certificado de Pago Negociable por Intereses por Mora ( CEPANIM ) estará disponible en abril, según anunció el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

De acuerdo con el calendario oficial, los pagos iniciarán en julio, una vez se complete el listado de los jubilados a quienes se les adeuda el pago de intereses del periodo 1983-2017, derivado de la retención de la segunda partida del décimo tercer mes y sustentado en un fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Requisito indispensable para el registro

El MEF reiteró que los jubilados que aún no hayan retirado su CEPADEM deberán hacerlo previamente, ya que este certificado es la base para el cálculo y cobro del CEPANIM. Este paso garantiza que la información del beneficiario esté correctamente registrada en la base de datos institucional.

Reclamo del CEPADEM y CEPANIM por familiares

En caso de fallecimiento del beneficiario original, el derecho al pago permanece vigente. El beneficio podrá ser reclamado por el cónyuge sobreviviente o por los hijos, quienes deberán presentar el acta de defunción y la documentación que acredite el parentesco legal.

Según estimaciones del MEF, cerca de 424,596 panameños recibirán este pago, lo que representa un desembolso total de B/.250 millones.