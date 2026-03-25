Oportunidades de empleo: CCIAP y MITRADEL publican vacantes disponibles

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) y el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL) dieron a conocer las oportunidades de empleo ofertadas en sus páginas web Panacamara.com y en empleospanama.gob.pa, por diversas empresas del país, abarcando múltiples sectores y ofreciendo una variedad de trabajo que requieren diferentes niveles de habilidades y experiencia.
Las vacantes están disponibles en sitios como Panacamara.com y empleospanama.gob.pa, abarcando múltiples sectores económicos.
Vacantes destacadas de la CCIAP
Entre las posiciones disponibles se encuentran:
- Ejecutivo de tarjeta multiproductos
- Asesor de inversiones
- Administrador de taller de equipo pesado
- Especialista en crecimiento de ingresos de productos
- Arquitecto de telecomunicaciones
Oportunidades a nivel nacional (MITRADEL)
El MITRADEL, a través de voceros como Marlon Del Cid, dio a conocer vacantes en distintas provincias:
Chiriquí
- Topógrafo
- Recepcionista
Panamá Oeste
- Asistente de ventas y facturación
- Oficial de facturación
Colón
- Técnico de mantenimiento y reparaciones
Empleos para distintos perfiles
Ambas instituciones destacaron que las vacantes están dirigidas a:
- Personas con experiencia técnica
- Profesionales especializados
- Candidatos con distintos niveles de formación
Esto permite ampliar las oportunidades de inserción laboral en el país.