Panamá Nacionales -  25 de marzo de 2026 - 08:57

Oportunidades de empleo: CCIAP y MITRADEL publican vacantes disponibles

Las plataformas de la CCIAP y MITRADEL, reúnen vacantes de trabajo ofrecidas por empresas de distintos sectores económicos a nivel nacional.

Oportunidades de empleo

Oportunidades de empleo

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) y el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL) dieron a conocer las oportunidades de empleo ofertadas en sus páginas web Panacamara.com y en empleospanama.gob.pa, por diversas empresas del país, abarcando múltiples sectores y ofreciendo una variedad de trabajo que requieren diferentes niveles de habilidades y experiencia.

Las vacantes están disponibles en sitios como Panacamara.com y empleospanama.gob.pa, abarcando múltiples sectores económicos.

Vacantes destacadas de la CCIAP

Entre las posiciones disponibles se encuentran:

  • Ejecutivo de tarjeta multiproductos
  • Asesor de inversiones
  • Administrador de taller de equipo pesado
  • Especialista en crecimiento de ingresos de productos
  • Arquitecto de telecomunicaciones
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Oportunidades a nivel nacional (MITRADEL)

El MITRADEL, a través de voceros como Marlon Del Cid, dio a conocer vacantes en distintas provincias:

Chiriquí

  • Topógrafo
  • Recepcionista

Panamá Oeste

  • Asistente de ventas y facturación
  • Oficial de facturación

Colón

  • Técnico de mantenimiento y reparaciones

Empleos para distintos perfiles

Ambas instituciones destacaron que las vacantes están dirigidas a:

  • Personas con experiencia técnica
  • Profesionales especializados
  • Candidatos con distintos niveles de formación

Esto permite ampliar las oportunidades de inserción laboral en el país.

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