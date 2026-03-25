Pasantías pagadas para jóvenes en Panamá: edad, requisitos y cómo funcionan

El presidente José Raúl Mulino sancionó la Ley 513, que crea el programa de pasantías remuneradas en el país, dirigido a jóvenes en formación académica. Esta nueva normativa establece reglas claras sobre duración, pago y condiciones para empresas y participantes.
¿Quiénes pueden aplicar a la ley de pasantías?
El programa está dirigido a jóvenes entre:
- 18 y 25 años
- Que se encuentren en formación académica
Duración y jornada
Cada pasantía tendrá:
- Duración máxima de 1 año
- Jornada de hasta 40 horas semanales
¿El pago es salario?
No. El dinero que reciben los pasantes es considerado un subsidio, por lo que:
- No constituye salario
- No está sujeto a deducciones fiscales
- No paga seguro social
Sin embargo, las empresas deben garantizar la protección del pasante mediante un seguro contra riesgos profesionales.
¿Cuántos pasantes puede tener una empresa?
La ley establece límites según el tamaño de la empresa:
- Hasta 50 trabajadores: máximo 2 pasantes
- De 50 a 100: hasta 4 pasantes
- De 100 a 200: hasta 6 pasantes
- Más de 200: hasta el 3% de la planilla
La normativa prohíbe reemplazar empleos formales con pasantías. Las empresas que incumplan podrán enfrentar multas de: B/.250 a B/.500