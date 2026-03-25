Pasantías pagadas para jóvenes en Panamá: edad, requisitos y cómo funcionan

Pasantías pagadas para jóvenes en Panamá Dreamstime

El presidente José Raúl Mulino sancionó la Ley 513, que crea el programa de pasantías remuneradas en el país, dirigido a jóvenes en formación académica. Esta nueva normativa establece reglas claras sobre duración, pago y condiciones para empresas y participantes.

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¿Quiénes pueden aplicar a la ley de pasantías?

El programa está dirigido a jóvenes entre:

18 y 25 años

Que se encuentren en formación académica

Duración y jornada

Ley 513: aprueban pasantías pagadas de $450 para jóvenes @Presidencia

Cada pasantía tendrá:

Duración máxima de 1 año

Jornada de hasta 40 horas semanales

¿El pago es salario?

No. El dinero que reciben los pasantes es considerado un subsidio, por lo que:

No constituye salario

No está sujeto a deducciones fiscales

No paga seguro social

Sin embargo, las empresas deben garantizar la protección del pasante mediante un seguro contra riesgos profesionales.

¿Cuántos pasantes puede tener una empresa?

La ley establece límites según el tamaño de la empresa:

Hasta 50 trabajadores: máximo 2 pasantes

De 50 a 100: hasta 4 pasantes

De 100 a 200: hasta 6 pasantes

Más de 200: hasta el 3% de la planilla

La normativa prohíbe reemplazar empleos formales con pasantías. Las empresas que incumplan podrán enfrentar multas de: B/.250 a B/.500