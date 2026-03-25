Panamá Nacionales -  25 de marzo de 2026 - 07:54

Pasantías pagadas para jóvenes en Panamá: edad, requisitos y cómo funcionan

Conoce la nueva ley de pasantías pagadas en Panamá: edad para aplicar, duración, pago y límites para empresas.

Pasantías pagadas para jóvenes en Panamá
Pasantías pagadas para jóvenes en PanamáDreamstime
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El presidente José Raúl Mulino sancionó la Ley 513, que crea el programa de pasantías remuneradas en el país, dirigido a jóvenes en formación académica. Esta nueva normativa establece reglas claras sobre duración, pago y condiciones para empresas y participantes.

¿Quiénes pueden aplicar a la ley de pasantías?

El programa está dirigido a jóvenes entre:

  • 18 y 25 años
  • Que se encuentren en formación académica

Duración y jornada

Ley 513: aprueban pasantías pagadas de $450 para jóvenes

Cada pasantía tendrá:

  • Duración máxima de 1 año
  • Jornada de hasta 40 horas semanales

¿El pago es salario?

No. El dinero que reciben los pasantes es considerado un subsidio, por lo que:

  • No constituye salario
  • No está sujeto a deducciones fiscales
  • No paga seguro social

Sin embargo, las empresas deben garantizar la protección del pasante mediante un seguro contra riesgos profesionales.

¿Cuántos pasantes puede tener una empresa?

La ley establece límites según el tamaño de la empresa:

  • Hasta 50 trabajadores: máximo 2 pasantes
  • De 50 a 100: hasta 4 pasantes
  • De 100 a 200: hasta 6 pasantes
  • Más de 200: hasta el 3% de la planilla

La normativa prohíbe reemplazar empleos formales con pasantías. Las empresas que incumplan podrán enfrentar multas de: B/.250 a B/.500

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