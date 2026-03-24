Venta de patio en la Embajada de Estados Unidos: día, hora y artículos a la venta

Venta de patio en la Embajada de Estados Unidos en Panamá. @USEmbPAN

Por Ana Canto La Embajada de Estados Unidos en Panamá realizará el sábado 18 de abril una nueva venta de patio en el estacionamiento interno de su sede diplomática, en un horario de 8:00 a. m. a 12:00 p. m.

Los estacionamientos habilitados para los visitantes serán únicamente los ubicados en la parte exterior de la embajada. Entre los artículos disponibles para la venta se incluyen:

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