Venta de patio en la Embajada de Estados Unidos: día, hora y artículos a la venta

La Embajada de Estados Unidos en Panamá realizará el sábado 18 de abril una nueva venta de patio en el estacionamiento interno de su sede diplomática, en un horario de 8:00 a. m. a 12:00 p. m.
- Libros
- Ropa
- Artículos de cocina
- Decoraciones
- Artículos para bebés y niños
- Juguetes
- Equipo deportivo
Recomendaciones de seguridad y pago
Los organizadores recomiendan a la población llevar únicamente su bolsa de mano y bolsas adicionales para sus compras; no se permitirá el ingreso de mochilas. Asimismo, se informa que los pagos deberán realizarse en efectivo, ya que no todos los puestos contarán con la opción de Yappy.