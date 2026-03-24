Panamá Nacionales -  24 de marzo de 2026 - 09:42

Venta de patio en la Embajada de Estados Unidos: día, hora y artículos a la venta

Los organizadores de la venta de patio en la Embajada de Estados Unidos recomiendan llevar únicamente su bolsa de mano y bolsas adicionales para sus compras.

Venta de patio en la Embajada de Estados Unidos en Panamá.

Venta de patio en la Embajada de Estados Unidos en Panamá.

@USEmbPAN
Ana Canto
Por Ana Canto

La Embajada de Estados Unidos en Panamá realizará el sábado 18 de abril una nueva venta de patio en el estacionamiento interno de su sede diplomática, en un horario de 8:00 a. m. a 12:00 p. m.

Los estacionamientos habilitados para los visitantes serán únicamente los ubicados en la parte exterior de la embajada. Entre los artículos disponibles para la venta se incluyen:

  • Libros
  • Ropa
  • Artículos de cocina
  • Decoraciones
  • Artículos para bebés y niños
  • Juguetes
  • Equipo deportivo

Recomendaciones de seguridad y pago

Los organizadores recomiendan a la población llevar únicamente su bolsa de mano y bolsas adicionales para sus compras; no se permitirá el ingreso de mochilas. Asimismo, se informa que los pagos deberán realizarse en efectivo, ya que no todos los puestos contarán con la opción de Yappy.

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