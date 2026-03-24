"No es estabilidad": presidenta de la Corte aclara alcance de permanencia a funcionarios judiciales

La magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia de Panamá, María Cristina Chen, aclaró que el acuerdo que otorga permanencia a los servidores judiciales no implica estabilidad laboral.
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¿Qué significa la permanencia?
Chen detalló que la medida fue adoptada como una acción administrativa en beneficio de los funcionarios, pero sin modificar su estatus laboral.
Indicó que la estabilidad se alcanza únicamente mediante:
- Sistema de méritos
- Concursos formales
- Disposiciones legales que otorguen fuero
Presidenta de la Corte: permanencia no significa estabilidad laboral
La magistrada explicó que uno de los objetivos de esta medida fue permitir a los funcionarios acceder a créditos bancarios, ya que muchos enfrentaban dificultades al no contar con condiciones laborales claras.
“El derecho al crédito es un derecho fundamental”, sostuvo.
Avanza la Carrera Judicial
Chen también reiteró que continúa la implementación de la Ley de Carrera Judicial, la cual busca garantizar que los funcionarios accedan a sus cargos mediante concursos de méritos.
Subrayó que este proceso es un compromiso del pleno de la Corte Suprema para fortalecer la institucionalidad del país. La presidenta del Órgano Judicial insistió en que el acuerdo de permanencia y la Carrera Judicial son procesos distintos:
- La permanencia es una medida administrativa
- La estabilidad se logra únicamente por concurso o ley