"No es estabilidad": presidenta de la Corte aclara alcance de permanencia a funcionarios judiciales

La magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia de Panamá, María Cristina Chen, aclaró que el acuerdo que otorga permanencia a los servidores judiciales no implica estabilidad laboral.

Según explicó, la estabilidad dentro del sistema judicial solo se obtiene a través de mecanismos formales establecidos por la ley.

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¿Qué significa la permanencia?

Chen detalló que la medida fue adoptada como una acción administrativa en beneficio de los funcionarios, pero sin modificar su estatus laboral.

“Esta medida administrativa en favor de nuestros funcionarios en nada implica estabilidad”, enfatizó. “Esta medida administrativa en favor de nuestros funcionarios en nada implica estabilidad”, enfatizó.

Indicó que la estabilidad se alcanza únicamente mediante:

Sistema de méritos

Concursos formales

Disposiciones legales que otorguen fuero

Presidenta de la Corte: permanencia no significa estabilidad laboral

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2036537803245322461?s=20&partner=&hide_thread=false La magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia, María Cristina Chen, aseguró que el acuerdo que otorga la permanencia a los servidores judiciales “no es sinónimo de estabilidad”.



Explicó que la estabilidad se obtiene a través de un sistema de méritos, cuando la ley… https://t.co/dvlV284CU3 pic.twitter.com/s8ks41hFvA — Telemetro Reporta (@TReporta) March 24, 2026

La magistrada explicó que uno de los objetivos de esta medida fue permitir a los funcionarios acceder a créditos bancarios, ya que muchos enfrentaban dificultades al no contar con condiciones laborales claras.

“El derecho al crédito es un derecho fundamental”, sostuvo.

Avanza la Carrera Judicial

Chen también reiteró que continúa la implementación de la Ley de Carrera Judicial, la cual busca garantizar que los funcionarios accedan a sus cargos mediante concursos de méritos.

Subrayó que este proceso es un compromiso del pleno de la Corte Suprema para fortalecer la institucionalidad del país. La presidenta del Órgano Judicial insistió en que el acuerdo de permanencia y la Carrera Judicial son procesos distintos: