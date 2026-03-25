Béisbol Mayor 2026: resultados, tabla y juegos del 25 de marzo

La jornada 10 del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026 dejó partidos intensos, incluyendo duelos definidos en entradas extras, y una tabla que comienza a perfilar a los equipos protagonistas del torneo.
Resultados del béisbol mayor 24 de marzo
- Panamá Este 0-4 Colón
- Darién 4-5 Panamá Metro
- Chiriquí Occidente 0-3 Los Santos
- Veraguas 3-4 Chiriquí (12 episodios)
- Bocas del Toro 9-10 Herrera (12 episodios)
- Panamá Oeste 2-8 Coclé
Tabla de posiciones actualizada
- Veraguas: 7-2 partidos pendientes
- Chiriquí: 7-3
- Panamá Metro: 6-3 partidos pendientes
- Colón: 6-4
- Panamá Oeste: 6-4
- Herrera: 5-3 partidos pendientes
- Bocas del Toro: 5-5
- Los Santos: 5-5
- Darién: 4-4 partidos pendientes
- Coclé: 4-6
- Panamá Este: 1-9
- Chiriquí Occidente: 1-9
Duelo clave: Veraguas vs Chiriquí
A pesar de la derrota en 12 episodios, Veraguas se mantiene en la cima, pero ahora comparte protagonismo con Chiriquí, que sigue recortando distancia y se consolida como uno de los equipos más fuertes del torneo.
Juegos para el 25 de marzo
La acción continúa este miércoles con seis partidos, todos desde las 7:00 p.m.:
- Panamá Este vs Coclé (Estadio José Antonio Remón Cantera)
- Panamá Oeste vs Panamá Metro (Estadio Rod Carew)
- Darién vs Colón (Estadio Roberto Mariano Bula)
- Bocas del Toro vs Los Santos (Estadio Roberto “Flaco Bala” Hernández)
- Chiriquí vs Chiriquí Occidente (Estadio Glorias Deportivas Baruenses)
- Herrera vs Veraguas (Estadio Omar Torrijos)