Béisbol Mayor 2026: resultados, tabla y juegos del 25 de marzo

Resultados del Béisbol Mayor 2026, tabla actualizada y partidos del 25 de marzo. Veraguas lidera y se viene duelo clave.

Béisbol Mayor 2026

Béisbol Mayor 2026

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La jornada 10 del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026 dejó partidos intensos, incluyendo duelos definidos en entradas extras, y una tabla que comienza a perfilar a los equipos protagonistas del torneo.

Resultados del béisbol mayor 24 de marzo

  • Panamá Este 0-4 Colón
  • Darién 4-5 Panamá Metro
  • Chiriquí Occidente 0-3 Los Santos
  • Veraguas 3-4 Chiriquí (12 episodios)
  • Bocas del Toro 9-10 Herrera (12 episodios)
  • Panamá Oeste 2-8 Coclé

Tabla de posiciones actualizada

  • Veraguas: 7-2 partidos pendientes
  • Chiriquí: 7-3
  • Panamá Metro: 6-3 partidos pendientes
  • Colón: 6-4
  • Panamá Oeste: 6-4
  • Herrera: 5-3 partidos pendientes
  • Bocas del Toro: 5-5
  • Los Santos: 5-5
  • Darién: 4-4 partidos pendientes
  • Coclé: 4-6
  • Panamá Este: 1-9
  • Chiriquí Occidente: 1-9

Duelo clave: Veraguas vs Chiriquí

A pesar de la derrota en 12 episodios, Veraguas se mantiene en la cima, pero ahora comparte protagonismo con Chiriquí, que sigue recortando distancia y se consolida como uno de los equipos más fuertes del torneo.

Juegos para el 25 de marzo

La acción continúa este miércoles con seis partidos, todos desde las 7:00 p.m.:

  • Panamá Este vs Coclé (Estadio José Antonio Remón Cantera)
  • Panamá Oeste vs Panamá Metro (Estadio Rod Carew)
  • Darién vs Colón (Estadio Roberto Mariano Bula)
  • Bocas del Toro vs Los Santos (Estadio Roberto “Flaco Bala” Hernández)
  • Chiriquí vs Chiriquí Occidente (Estadio Glorias Deportivas Baruenses)
  • Herrera vs Veraguas (Estadio Omar Torrijos)
