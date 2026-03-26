Béisbol Mayor 2026: resultados, tabla y juego del jueves 26 de marzo

La jornada 10 del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026 dejó encuentros intensos, varios definidos con autoridad y otros que siguen moviendo una tabla cada vez más competitiva.
- Chiriquí 12-2 Chiriquí Occidente (8 episodios)
- Panamá Este 2-6 Coclé
- Bocas del Toro 4-1 Los Santos
- Panamá Oeste 4-2 Panamá Metro
- Darién 7-8 Colón
- Herrera 10-5 Veraguas
Tabla de posiciones actualizada
Aquellos equipos con partidos pendientes se encuentran subrayados
- Chiriquí: 8-3
- Veraguas: 7-3
- Colón: 7-4
- Panamá Oeste: 7-4
- Herrera: 6-3
- Panamá Metro: 6-4
- Bocas del Toro: 6-5
- Los Santos: 5-6
- Coclé: 5-6
- Darién: 4-5
- Panamá Este: 1-10
- Chiriquí Occidente: 1-10
Chiriquí toma el control
La novena de Chiriquí se consolida en la cima tras una contundente victoria, mientras Veraguas y Colón se mantienen en la pelea directa por los primeros puestos.
Juego para el jueves 26 de marzo
Para esta fecha, 10 de los 12 equipos estarán en jornada libre, y solo se disputará un partido pendiente:
- Darién vs Herrera
- Estadio Claudio Nieto (Monagrillo)
- 7:00 p.m.
Este encuentro fue reprogramado tras la suspensión por lluvia del pasado 17 de marzo.