Béisbol Deportes -  26 de marzo de 2026 - 07:44

Béisbol Mayor 2026: resultados, tabla y juego del jueves 26 de marzo

Resultados del Béisbol Mayor 2026, tabla actualizada y el juego pendiente del jueves 26 de marzo entre Darién y Herrera.

Béisbol Mayor

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Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La jornada 10 del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026 dejó encuentros intensos, varios definidos con autoridad y otros que siguen moviendo una tabla cada vez más competitiva.

Resultados de la jornada

  • Chiriquí 12-2 Chiriquí Occidente (8 episodios)
  • Panamá Este 2-6 Coclé
  • Bocas del Toro 4-1 Los Santos
  • Panamá Oeste 4-2 Panamá Metro
  • Darién 7-8 Colón
  • Herrera 10-5 Veraguas

Tabla de posiciones actualizada

Aquellos equipos con partidos pendientes se encuentran subrayados

  • Chiriquí: 8-3
  • Veraguas: 7-3
  • Colón: 7-4
  • Panamá Oeste: 7-4
  • Herrera: 6-3
  • Panamá Metro: 6-4
  • Bocas del Toro: 6-5
  • Los Santos: 5-6
  • Coclé: 5-6
  • Darién: 4-5
  • Panamá Este: 1-10
  • Chiriquí Occidente: 1-10

Chiriquí toma el control

La novena de Chiriquí se consolida en la cima tras una contundente victoria, mientras Veraguas y Colón se mantienen en la pelea directa por los primeros puestos.

Juego para el jueves 26 de marzo

Para esta fecha, 10 de los 12 equipos estarán en jornada libre, y solo se disputará un partido pendiente:

  • Darién vs Herrera
  • Estadio Claudio Nieto (Monagrillo)
  • 7:00 p.m.

Este encuentro fue reprogramado tras la suspensión por lluvia del pasado 17 de marzo.

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