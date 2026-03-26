Béisbol Mayor 2026: resultados, tabla y juego del jueves 26 de marzo

La jornada 10 del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026 dejó encuentros intensos, varios definidos con autoridad y otros que siguen moviendo una tabla cada vez más competitiva.

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Chiriquí 12-2 Chiriquí Occidente (8 episodios)

Panamá Este 2-6 Coclé

Bocas del Toro 4-1 Los Santos

Panamá Oeste 4-2 Panamá Metro

Darién 7-8 Colón

Herrera 10-5 Veraguas

Tabla de posiciones actualizada

Aquellos equipos con partidos pendientes se encuentran subrayados

Chiriquí: 8-3

Veraguas: 7-3

Colón: 7-4

Panamá Oeste: 7-4

Herrera: 6-3

Panamá Metro: 6-4

Bocas del Toro: 6-5

Los Santos: 5-6

Coclé: 5-6

Darién: 4-5

Panamá Este: 1-10

Chiriquí Occidente: 1-10

Chiriquí toma el control

La novena de Chiriquí se consolida en la cima tras una contundente victoria, mientras Veraguas y Colón se mantienen en la pelea directa por los primeros puestos.

Juego para el jueves 26 de marzo

Para esta fecha, 10 de los 12 equipos estarán en jornada libre, y solo se disputará un partido pendiente:

Darién vs Herrera

Estadio Claudio Nieto (Monagrillo)

7:00 p.m.

Este encuentro fue reprogramado tras la suspensión por lluvia del pasado 17 de marzo.