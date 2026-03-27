Béisbol Mayor 2026: resultados y partidos del viernes 27 de marzo

La emoción del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026 sigue encendida. La novena de Darién se impuso 5 carreras por 1 a Herrera en un partido pendiente de la cuarta jornada, disputado en el Estadio Claudio Nieto.
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Resultado destacado de la jornada
- Darién 5-1 Herrera
Darién logró un resultado importante que puede influir en la tabla de posiciones, en un campeonato que se mantiene muy competitivo.
Jornada 13: partidos para hoy viernes 27 de marzo
La acción continúa este viernes con seis partidos clave que podrían comenzar a definir el panorama hacia la clasificación:
- Darién vs Coclé – Estadio Remón Cantera (7:00 p.m.)
- Colón vs Panamá Metro – Estadio Rod Carew (7:00 p.m.)
- Panamá Este vs Panamá Oeste – Estadio Remón Cantera (7:00 p.m.)
- Los Santos vs Herrera – Estadio Claudio Nieto (7:00 p.m.) EN VIVO por RPC Televisión
- Bocas del Toro vs Chiriquí – Estadio Kenny Serracín (7:00 p.m.)
- Chiriquí Occidente vs Veraguas – Estadio Omar Torrijos (7:00 p.m.)
Jornada clave rumbo a la Ronda de Ocho
La jornada 13 marca un punto importante en el campeonato, donde cada victoria puede ser determinante para asegurar un cupo en la siguiente fase.
Equipos como Panamá Metro, Chiriquí y Coclé buscan consolidarse, mientras que otros intentan mantenerse en la pelea en un torneo que, como cada año, refleja la pasión del béisbol en Panamá.