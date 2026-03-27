Béisbol Mayor 2026: resultados y partidos del viernes 27 de marzo

La emoción del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026 sigue encendida. La novena de Darién se impuso 5 carreras por 1 a Herrera en un partido pendiente de la cuarta jornada, disputado en el Estadio Claudio Nieto.

El triunfo darienita se suma a una jornada donde la afición panameña volvió a llenar los estadios, en medio de la lucha por avanzar a la siguiente fase del torneo, la esperada Ronda de Ocho.

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Resultado destacado de la jornada

Darién 5-1 Herrera

Darién logró un resultado importante que puede influir en la tabla de posiciones, en un campeonato que se mantiene muy competitivo.

Jornada 13: partidos para hoy viernes 27 de marzo

Embed - Federación Panameña de Béisbol on Instagram: "¡RESULTADOS FINALES DE UNA NOCHE DE BÉISBOL! La pasión del panameño se sintió en cada estadio nacional. Aquí te presentamos los marcadores de la jornada de hoy en el Campeonato Nacional de Béisbol Mayor, Copa Cerveza Atlas. Felicidades a los equipos que demostraron fuerza, poder e inteligencia en el diamante para llevarse la victoria en honor al “Line Up” de Estrellas. Resultado Final: Darién: 5 Herrera: 1 ¿Cómo le fue a tu equipo favorito? Déjanos tu comentario. Próximos juegos: Adquiere tus entradas en www.passline.com" View this post on Instagram

La acción continúa este viernes con seis partidos clave que podrían comenzar a definir el panorama hacia la clasificación:

Darién vs Coclé – Estadio Remón Cantera (7:00 p.m.)

Colón vs Panamá Metro – Estadio Rod Carew (7:00 p.m.)

Panamá Este vs Panamá Oeste – Estadio Remón Cantera (7:00 p.m.)

Los Santos vs Herrera – Estadio Claudio Nieto (7:00 p.m.) EN VIVO por RPC Televisión

RPC Televisión Bocas del Toro vs Chiriquí – Estadio Kenny Serracín (7:00 p.m.)

Chiriquí Occidente vs Veraguas – Estadio Omar Torrijos (7:00 p.m.)

Jornada clave rumbo a la Ronda de Ocho

La jornada 13 marca un punto importante en el campeonato, donde cada victoria puede ser determinante para asegurar un cupo en la siguiente fase.

Equipos como Panamá Metro, Chiriquí y Coclé buscan consolidarse, mientras que otros intentan mantenerse en la pelea en un torneo que, como cada año, refleja la pasión del béisbol en Panamá.