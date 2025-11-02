MiBus anuncia desvíos en el Casco Antiguo por desfiles patrios los días 3 y 4 de noviembre

MiBus anunció los desvíos programados para el lunes 3 y martes 4 de noviembre en el Casco Antiguo, desde las 7:00 a.m. hasta las 6:00 p.m., debido a los desfiles patrios que se realizarán en esta zona de la ciudad de Panamá.

Las rutas siguen su trayecto habitual hasta la parada Aquilino de la Guardia donde giran a la derecha en la Calle 46 Este ara conectarse con la Avenida Central.

Después de la parada Parque Calidonia, las rutas que terminan en la Zona Paga 5 de Mayo deben girar a la izquierda en Calle 26 Este, mientras que las que finalizan en Albrook continúan recto hacia la parada Calle M, reanudando su ruta habitual a partir de la parada Tribunal Electoral.

En sentido al retorno

Las rutas al salir de la ZP 5 de Mayo toman la Avenida Justo Arosemena y giran a la derecha en calle 42 Este para enlazarse con la Cinta Costera, retomando su recorrido habitual a partir de la parada Calle 41 Este.

Por su parte, la ruta C968 cambia su punto de inicio y fin a la parada Obarrio.