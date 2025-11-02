Panamá Nacionales -  2 de noviembre de 2025 - 12:06

MiBus anuncia desvíos en el Casco Antiguo por desfiles patrios los días 3 y 4 de noviembre

MiBus establece desvíos para el lunes 3 y martes 4 de noviembre en el Casco Antiguo debido a los desfiles patrios 2025.

MiBus
Ana Canto
Ana Canto

MiBus anunció los desvíos programados para el lunes 3 y martes 4 de noviembre en el Casco Antiguo, desde las 7:00 a.m. hasta las 6:00 p.m., debido a los desfiles patrios que se realizarán en esta zona de la ciudad de Panamá.

Desvíos por desfiles patrios en el Casco Antiguo

Sentido de ida

Las rutas siguen su trayecto habitual hasta la parada Aquilino de la Guardia donde giran a la derecha en la Calle 46 Este ara conectarse con la Avenida Central.

Después de la parada Parque Calidonia, las rutas que terminan en la Zona Paga 5 de Mayo deben girar a la izquierda en Calle 26 Este, mientras que las que finalizan en Albrook continúan recto hacia la parada Calle M, reanudando su ruta habitual a partir de la parada Tribunal Electoral.

En sentido al retorno

Las rutas al salir de la ZP 5 de Mayo toman la Avenida Justo Arosemena y giran a la derecha en calle 42 Este para enlazarse con la Cinta Costera, retomando su recorrido habitual a partir de la parada Calle 41 Este.

Por su parte, la ruta C968 cambia su punto de inicio y fin a la parada Obarrio.

