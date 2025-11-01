Desvíos de MiBus por Desfiles Patrios 2025 en Panamá Norte

MiBus informó que, debido a los Desfiles Patrios que se celebrarán el 5 de noviembre, desde las 7:00 a.m. hasta las 8:00 p.m., se implementarán desvíos en las rutas de Panamá Norte.

Todas las rutas que salgan de la parada de Las Cumbres deberán tomar el carril izquierdo de la vía para incorporarse al contraflujo ubicado en la entrada de Gonzalillo, y luego se reincorporarán en la parada Las Lajas para continuar su recorrido.