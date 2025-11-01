Desvíos de MiBus por Desfiles Patrios 2025 en Panamá Norte

MiBus informó que, debido a los Desfiles Patrios que se celebrarán el 5 de noviembre, desde las 7:00 a.m. hasta las 8:00 p.m., se implementarán desvíos en las rutas de Panamá Norte.
En el retorno, las rutas operarán de manera habitual.
El 5 de noviembre, se realizarán los Desfiles Patrios desde Gonzalillo hasta Las Lajas, entre 7:00 a.m. y 8:00 p.m. Todas las rutas aplicarán contraflujo temporal en la vía para mantener la movilidad.¡Celebremos juntos con orgullo y respeto por nuestra patria! … pic.twitter.com/0Reg7Z7wqH— Transporte Masivo de Panamá - MiBus (@OficialMiBus) November 1, 2025