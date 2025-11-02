SENAN decomisa más de 300 paquetes de presunta droga en contenedor con destino a Colombia

El Servicio Nacional Aeronaval ( SENAN ) informó sobre el decomiso de 350 paquetes rectangulares de presunta sustancia ilícita, que se encontraban en un contenedor con destino a Buenaventura, Colombia.

La operación se realizó en un puerto del Pacífico. "En coordinación con las autoridades del Ministerio Publico se realizó la diligencia de allanamiento y registro, dando como resultado el hallazgo de nueve maletines que contenían la presunta droga en su interior", señaló la entidad.