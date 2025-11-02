SENAN decomisa más de 300 paquetes de presunta droga en contenedor con destino a Colombia

El Servicio Nacional Aeronaval (SENAN) informó sobre el decomiso de 350 paquetes rectangulares de presunta sustancia ilícita, que se encontraban en un contenedor con destino a Buenaventura, Colombia.
El Servicio Navional @aeronavalpanama informó sobre el decomiso de 350 paquetes rectangulares de presunta sustancia ilícita, que estaban en un contenedor cuyo destino era Buenaventura, Colombia.— Telemetro Reporta (@TReporta) November 2, 2025
La operación se realizó en un puerto del Pacífico.
