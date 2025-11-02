Panamá Nacionales -  2 de noviembre de 2025 - 14:32

SENAN decomisa más de 300 paquetes de presunta droga en contenedor con destino a Colombia

Ana Canto
Por Ana Canto

El Servicio Nacional Aeronaval (SENAN) informó sobre el decomiso de 350 paquetes rectangulares de presunta sustancia ilícita, que se encontraban en un contenedor con destino a Buenaventura, Colombia.

La operación se realizó en un puerto del Pacífico. "En coordinación con las autoridades del Ministerio Publico se realizó la diligencia de allanamiento y registro, dando como resultado el hallazgo de nueve maletines que contenían la presunta droga en su interior", señaló la entidad.

